Dodocool: fino al 67% di sconto per celebrare Halloween

Dodocool è diventata celebre grazie ai suoi affidabili gadget per il mondo della telefonia e dell'elettronica di consumo in generale, e proprio a ridosso di Halloween promuove una nuova iniziativa commerciale con cui offre, tramite coupon esclusivi, diversi prodotti della sua line-up con forti sconti fino ad un risparmio massimo del 67% sul costo originale. Gli utenti interessati possono ottenere ulteriori informazioni e navigare all'interno della selezione di prodotti scontati sul sito Dodocool ufficiale, attivare il coupon e poi perfezionare l'acquisto su Amazon.

L'attivazione del coupon è semplicissima: nella pagina dell'iniziativa è possibile selezionare l'offerta di proprio interesse, premere il tasto Country correlato selezionando Italy, e poi premere sul tasto Get Code. In questo modo apparirà al centro della pagina una piccola finestra che riporta il coupon e lo sconto applicato: è sufficiente premere su Copy e poi su Buy it from Amazon IT per essere indirizzati alla pagina del prodotto da scontare. Perfezionando l'acquisto sul portale di rivendita online, e incollando il coupon nello spazio dedicato, si potrà infine godere del prezzo agevolato.

Segnaliamo alcune fra le offerte più interessanti dell'iniziativa di Dodocool per Halloween. Ad esempio l'hub Dual USB-C in lega d'alluminio compatibile con lo standard Thunderbolt, che riceve uno sconto del 40% sul suo prezzo base di 59,99 euro. Questo adattatore consente di collegare a due porte USB-C, oltre a due periferiche USB-C, anche una SD e due periferiche USB 3.0. Si rivolge ai possessori di MacBook Pro per via del posizionamento dei due connettori USB-C che sono compatibili con le distanze delle porte del notebook Apple.

Dodocool propone inoltre il suo economico Mini Wireless Speaker ad un prezzo ancora più abbordabile (lo sconto è del 20%), le cuffiette in-ear ripiegabili pensate per lo sport con uno sconto del 10%, e anche la ottima Power Bank portatile dalla capacità di 5.000 mAh con cavi incorporabili nella scocca con un importante sconto del 27%. Infine segnaliamo anche il Fast Wireless Car Charger, un kit per l'auto con caricatore e supporto integrati che consente di sfruttare al massimo il proprio smartphone anche durante lunghi tragitti sulla strada.

Ricordiamo che tutti i link e i codici coupon sono già visibili sul sito ufficiale Dodocool a questo indirizzo, con validità prevista fino al 1° novembre.