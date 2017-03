Disservizio di Amazon Web Services: la causa è un errore umano

Amazon Web Services ha fatto sapere che il disservizio dei giorni scorsi che ha compromesso l'operatività di vari siti web è stato causato da un errore umano. Nessun attaco, quindi, nessuna "prova di tenuta" andata male: un semplice comando impartito male.

"Siamo orgogliosi del nostro lungo record di disponibilità di Amazon S3 e sappiamo quanto critico sia questo servizio per i nostri clienti, le loro applicazioni e gli utenti finali, e il loro business. Faremo tutto quello che possiamo per imparare da quanto accaduto, usando questo evento per migliorare ancor di più la nostra disponibilità" ha fatto sapere la società.

Questo quanto accaduto: il team di Amazon Simple Storage Service (S3) si stava occupando del debug di un problema che stava rallentando le operazioni del sistema di billing di S3. Alle ore 12:37 un membro autorizzato del team ha eseguito un comando allo scopo di rimuovere un piccolo numero di server per uno dei sottosistemi di S3 usati per il processo di billing. Uno dei comandi è stato inserito in maniera non corretta, causando quindi la rimozione di un numero di server significativamente maggiore di quanto voluto.

AWS specifica: "La rimozione di capacità è una pratica operativa chiave, ma in questo caso lo strumento utilizzato ci ha permesso di rimuovere troppa capacità in maniera troppo rapida. Abbiamo modificato lo strumento così da rimuovere capacità più lentamente e abbiamo aggiunto alcune misure di sicurezza per evitare di rimuovere capacità quando porterebbe qualsiasi sistema al di sotto dei requisiti minimi essenziali per il corretto funzionamento".

La società ha inoltre osservato che gli ingegneri stanno valutando altri strumenti operativi per assicurare che possano avere sistemi di sicurezza simili. "Stiamo inoltre apportando alcuni cambiamenti affinché sia possibile migliorare il tempo di recupero di sottosistemi S3 chiave" fa sapere la società, che si scusa per quanto causato nei giorni scorsi.