Cosa succederà al termine dello storage illimitato con OneDrive?

Nel 2014 Microsoft prometteva di rimuovere il limite di storage su OneDrive a 1 TB, garantendo spazio di archiviazione illimitato agli utenti Office 365. Un anno più tardi però la società tornava sui propri passi riportando il limite a 1 TB sui servizi Office 365 Home, Personal o University, per via di alcuni abusi effettuati dagli utenti che avevano "salvato sul cloud il backup di numerosi PC, intere collezioni di film e registrazioni video" in alcuni casi occupando anche 75 TB.

Un cambiamento di questo tipo non può però essere fatto in tempi brevi, così Microsoft ha deciso di offrire almeno un anno per procedere al trasferimento dei dati. Il ripristino delle restrizioni era atteso a fine 2016, quando la società ha notificato alcuni utenti che l'applicazione delle nuove regole sarebbe iniziata a marzo 2017. Microsoft concedeva quindi una sorta di proroga di altri tre mesi agli utenti che avevano superato il Terabyte per spostare i file in esubero preeenti

La società ha appena confermato tutto a Neowin fornendo nuovi dettagli. A partire dal 1° marzo fino al 1° giugno gli utenti potranno effettuare qualsiasi azione per ridurre lo spazio occupato dal proprio account verso soglie inferiori al TB, ma niente per aumentarlo. Se non verranno ridotte le dimensioni nelle tempistiche previste l'account può entrare in uno stato di blocco per almeno sei mesi (fino a dicembre 2017) all'interno dei quali non potranno essere effettuate operazioni sui file.

Una volta bloccato l'account gli utenti avranno la possibilità di sbloccarlo solo una volta e per un periodo di 30 giorni. Si tratta di una sorta di ultimatum, l'ultima chiamata per spostare i dati presenti su OneDrive riducendo l'impronta dell'account ad un valore inferiore al Terabyte. All'interno del processo Microsoft invierà degli avvisi agli utenti, aggiornandoli continuamente sul tempo disponibile in cui lo stesso account rimarrà bloccato.

Cosa fare quindi se il proprio account è più grande di 1 TB e se non si vogliono perdere file? Una soluzione potrebbe essere creare nuovi account Microosft aggiungendoli all'abbonamento, che ne può contenere un massimo di 5, per un massimo di 5 TB possibili. Un'altra soluzione può essere pagare un altro servizio che offre storage illimitato e trasferire tutti i dati su quest'ultimo.