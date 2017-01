Cookie law, la Commissione Europea propone modifiche

La Commissione Europea ha avanzato una proposta per una serie di nuove regolamentazioni sulla protezione dei dati che potrebbero andare ad ostacolare il modo in cui le società tracciano gli utenti sulla rete. Parte di questo insieme di proposte va a toccare nuovamente la gestione e l'uso dei cookie e potrebbero portare all'eliminazione della striscia di notifica che tutti i siti web hanno dovuto adottare a seguito dell'entrata in vigore della "cookie law" del giugno 2015.

Ricordiamo brevemente che i cookie sono piccoli file che registrano una serie di informazioni così che il sito web possa "ricordare" l'utente che l'ha visitato. In questo modo è possibile sfruttare sia alcune dinamiche che migliorano l'esperienza d'uso dell'utente, sia utilizzare i cookie per fini più commerciali come ad esempio la pubblicazione di banner pubblicitari profilati sull'utente.

La nuova proposta della Commissione, riconoscendo che la precedente impostazione della norma ha dato luogo ad un meccanismo fastidioso per l'utente e fondamentalmente poco efficace, ritiene non più necessaria la richiesta di consenso all'uso di quei cookie che effettivamente migliorano l'esperienza di navigazione dell'utente, mentre per gli altri cookie possono essere usate automaticamente le preferenze impostate sul browser, impedendo per esempio a monte la ricezione di cookie di terze parti.

In particolare, si legge:

"Norme più semplici sui cookie: è prevista la semplificazione della cosiddetta "disposizione sui cookie", che ha dato luogo a un numero eccessivo di richieste di consenso per gli utenti di internet. Le nuove norme permetteranno agli utenti di avere un maggiore controllo sulle impostazioni, consentendo di accettare o rifiutare facilmente il monitoraggio dei cookie e di altri identificatori in caso di rischi per la riservatezza. La proposta chiarisce che il consenso non è necessario per i cookie non intrusivi che migliorano l'esperienza degli utenti (ad esempio, quelli che permettono di ricordare la cronologia del carrello degli acquisti). Il consenso non sarà più necessario per i cookie che contano il numero di utenti che visitano un sito web."

Le nuove norme, se approvate, entrerano in vigore entro il mese di maggio 2018.