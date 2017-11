Come prepararsi all'aumento degli acquisti online durante la Stagione dello Shopping

Dal Black Friday ai saldi invernali il web è una miniera di promozioni e di occasioni di acquisto per gli utenti. Attraverso il programma Business Partner puoi approfittare dell’iniziativa di Register.it a sostegno dei Rivenditori di servizi web. Chi aderisce al programma avrà a disposizione fino ai saldi i migliori prodotti dell’offerta a prezzi competitivi. L’iniziativa è stata pensata per dare ai Partner la possibilità di chiudere l’anno positivamente e pianificare con largo anticipo il business per il 2018.

L'obiettivo del portale è quello di dare la possibilità e il tempo al Rivenditore di preparare le offerte più adatte a quei clienti che devono costruire un sito web e di fornire gli strumenti necessari per l’ottimizzazione delle performance dei clienti che già operano online.

Per raggiungere questo scopo, Register.it pone alcune domande che nascono dalle esigenze dei clienti:

dispongono di uno spazio web adatto a supportare grandi flussi di traffico?

offrono un’adeguata sicurezza per le transazioni e l’inserimento dati dei clienti?

sono ben posizionati ed hanno una buona indicizzazione sui motori di ricerca?

promuovono la loro attività e i loro prodotti usando i canali giusti?

e mette in evidenza soluzioni a prezzi tra i più bassi del mercato per risolverle:

Server , per chi gestisce molti siti, un E-commerce o deve creare la propria infrastruttura

, per chi gestisce molti siti, un E-commerce o deve creare la propria infrastruttura Certificati SSL , per rendere più sicuri dati e transazioni online

, per rendere più sicuri dati e transazioni online Posizionamento , per guadagnare posizioni sui motori di ricerca ed essere sempre trovabile

, per guadagnare posizioni sui motori di ricerca ed essere sempre trovabile Pubblicità online, per promuovere i prodotti a chi in quel momento li sta cercando

Per usufruire dei prezzi e del materiale informativo relativo a questa iniziativa è sufficiente iscriversi gratuitamente al programma di rivendita per Business Partner dal sito di Register.it.

Register.it offre anche la possibilità di ricevere del materiale informativo con suggerimenti per incrementare l'attività commerciale del portale di riferimento, e dà la possibilità al cliente che ha acquistato un pacchetto di interfacciarsi direttamente anche attraverso una linea telefonica attiva dal lunedì al venerdì a partire dalle 9 fino alle 18.