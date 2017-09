Chiude YouTube-MP3.org, uno dei principali servizi per il ripping audio da YouTube

È stato raggiunto un accordo definitivo fra il sito di "ripping audio" YouTube-MP3.org e alcuni produttori musicali come UMG, Sony Music e Warner Bros. Al momento in cui scriviamo il documento (pubblicato da TorrentFreak) non è firmato, ma indica che la decisione è stata presa in favore delle etichette e quindi ai danni del servizio considerato fraudolento. Non conosciamo ancora la somma di un'eventuale multa richiesta in risposta ai danni creati dal servizio, ma c'è un ordine per trasferire il dominio ad una terza parte che rappresenta le etichette.

YouTube-MP3.org consentiva agli utenti di convertire i video di YouTube in file MP3, semplicemente inserendo in un campo di testo il link che conduceva al video. La RIAA lo ha definito il "sito di ripping audio più grande al mondo", e le varie etichette hanno denunciato il servizio lo scorso anno sostenendo che fosse il responsabile "di oltre il 40%" delle conversioni audio avvenute online. Secondo uno studio dell'IFPI, il ripping audio è una delle forme più preoccupanti di pirateria online, soprattutto nelle fasce d'età più giovani dai 16 ai 24 anni.

Nei documenti che hanno accompagnato la denuncia si fa riferimento a 304 canzoni che, secondo le etichette discografiche, sono state convertite illegalmente attraverso il servizio, ma è probabile che l'uso illecito di YouTube-MP3.org sia stato molto più esteso, considerando la facilità d'accesso per gli utenti. Nella denuncia venivano richiesti danni di 150 mila dollari per ogni istanza provata di violazione di diritti d'autore, con l'accusa che il servizio abbia consentito la distribuzione illegale con profitto (via banner) di contenuti appartenenti a terzi.

Secondo le etichette il sito consentiva "la copia e la distribuzione illegale di decine, forse anche centinaia, di milioni di brani ogni mese". Quando firmato l'accordo trasferirà la proprietà del nome dominio ad un membro rappresentante le etichette. Se YouTube-MP3.org si rifiuterà di rispondere a questa richiesta verrà ordinata la chiusura coatta del servizio entro 24 ore. Al momento YouTube-MP3.org è ancora attivo, ma la richiesta di conversione conduce al messaggio "Manutenzione in corso. Ti preghiamo di riprovare entro la prossima ora. Grazie per la comprensione".