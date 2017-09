Carta del docente a.s. 2017/2018: bonus da 500 disponibile dal 14 settembre

Anche quest'anno le scuole stanno per ricominciare, finite le vacanze estive alunni ed insegnanti ricominciano la solita routine di lezioni: per il terzo anno di fila, per i docenti, il ritorno alle proprie cattedre è addolcito dall'arrivo del bonus di 500 €, per l'acquisto di PC, periferiche,tablet, software, libri, servizi e via dicendo, il quale spetta a ciascun insegnate di ruolo, secondo le condizioni indicate nell'iniziativa Carta del Docente patrocinata dallo stato e gestita dal Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

Per l'anno scolastico 2017/2018, il bonus continuerà ad essere elargito tramite la piattaforma www.cartadeldocemte.istruzione.it, come già avvenuto lo scorso anno, previa registrazione con propria identità digitale (SPID); momentaneamente il sito è oggetto di aggiornamento e manutenzione, il Miur lo ha comunicato nei giorni scorsi così:

"Dal 1° settembre l’applicazione cartadeldocente.istruzione.it sarà momentaneamente sospesa per la gestione del cambio dell’anno scolastico e saranno bloccate le funzionalità di validazione dei buoni. Si segnala che i portafogli dei docenti già registrati saranno momentaneamente disattivati e gli importi dei buoni prenotati e non spesi verranno annullati d’ufficio e attribuiti al residuo dell’anno scolastico 2016/2017"

Successivamente, direttamente nella home page del sito, sono state indicate maggiori informazioni sulla riattivazione del servizio ed alcune precisazioni sulle condizioni:

"Entro il 14 settembre p.v. l’applicazione cartadeldocente sarà disponibile per l’anno scolastico 2017/2018. Fino a tale data, i docenti e gli esercenti non potranno accedere all'applicazione cartadeldocente. Gli importi delle somme non spese e dei buoni prenotati e non validati verranno attribuiti al residuo dell’anno scolastico 2016/2017. Sempre fino a tale data non sarà possibile, per gli esercenti, validare i buoni sia da applicazione sia da web-service. Il servizio di assistenza tecnica al numero 800.863.119 è momentaneamente sospeso"

Quindi a partire dal 14 settembre, più o meno in concomitanza dell'inizio delle lezioni, i docenti potranno tornare a richiede le varie tipologie di buoni fruibili presso i principali e-commerce o anche presso negozi fisici autorizzati: l'elenco dei negozi sarà consultabile dal proprio profilo non appena il servizio verrà ripristinato.

Per il momento, nel seguito, vi riportiamo le linee guida di alcuni esercenti, sulle rispettive procedure per poter spendere i buoni generati, per l'acquisto dei loro prodotti e servizi:

Gli insegnanti che non si fossero ancora iscritti al portale, successivamente alla data di riattivazione delle funzioni del sito e per tutto il prossimo anno scolastico, potranno creare il proprio profilo ed avere accesso al bonus.