Bufale, arriva la proposta di legge italiana: multe e fino a 2 anni di reclusione

"Le bufale non sono atti goliardici, ma menzogne pensate per danneggiare". Laura Boldrini ha esordito così all'interno di un video messaggio in cui annunciava il suo nuovo progetto, BastaBufale.it. Ma oltre alla manovra di informazione firmata dalla Presidente della Camera dei deputati, l'Italia sta pensando di adottare il pugno duro contro la diffusione delle cosiddette fake news: stabilire un percorso normativo pensato nella fattispecie per i contenuti falsi del web.

Il disegno di legge proposto dal Senato della Repubblica è disponibile al momento sotto forma di bozza (link Corriere.it), ed è stato firmato da Adele Gambaro (ex M5S oggi Ala-Scelta Civica) e da tutti i gruppi parlamentari. L'idea è quella di sanzionare blog e forum, non testate giornalistiche registrate, colte in violazione dei termini previsti con sanzioni fino a 5 mila euro o 10 mila euro e reclusione da 12 mesi nel caso si rechi "pubblico allarme o nocumento agli interessi pubblici".

La proposta del Senato appare oggi fin troppo vaga e fumosa nei termini, e questa caratteristica ha suscitato non pochi dubbi fra i tanti opinionisti del web. Chi decide quando una notizia si è spinta troppo oltre i confini della verità? Quando una notizia è bufala o semplice satira? Quando viene prodotto un pubblico allarme o un "nocumento" agli interessi pubblici? La paura comune è che le nuove norme possano nuocere alla libertà di cui è tipica il web, con censure e divieti.

Lo stesso Beppe Grillo parlava di "nuova inquisizione" quando il presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella proponeva un'organizzazione sovranazionale (gestita dall'UE) per la tutela di internet dalle news false. Adele Gambaro ha comunque già risposto ai primi dubbi: "Sono questioni che affronteremo anche con dei costituzionalisti", ha dichiarato. "Questo testo è un primo passo, sappiamo che è un'impressa titanica ma vogliamo provarci. E siamo aperti al dibattito".

Quello delle bufale è un problema estremamente sentito in tutto il mondo, affiorato progressivamente negli ultimi anni fino alla sua esplosione con le ultime elezioni presidenziali USA. Secondo alcuni la vittoria di Trump è stata pilotata proprio dalle fake news, e anche la Germania ha iniziato ad avere il timore che i partiti "populisti" possano avere la meglio nelle prossime elezioni nazionali pensando a soluzioni ad-hoc per arginare il fenomeno, almeno sui social.