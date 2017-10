Bloccato l'accesso in Italia ad alcune IPTV illegali: 'Trasmettevano Mediaset Premium'

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha reso noto per mezzo di una nota rivolta alla stampa di aver approvato due provvedimenti per il blocco dell'accesso ad una serie di server pirata non meglio specificati che consentivano "la visione dell'intero bouquet di Mediaset Premium". L'operazione arriva in seguito alla denuncia formale dell'illecito da parte della compagnia coinvolta in prima persona, avvenuta lo scorso 10 ottobre.

Secondo quanto si apprende dalla nota, i server IPTV consentivano l'accesso ai contenuti dell'emittente televisiva a prezzi "sensibilmente inferiori rispetto agli abbonamenti legali", erogandolo a tutti i principali dispositivi. I siti coinvolti nell'azione dell'AGCOM erano inoltre riusciti a raggiungere i primi posti nelle ricerche dei principali motori di ricerca, in primis Google, e spesso venivano proposti dagli stessi come contenuti sponsorizzati.

Un elemento che, insieme al massiccio uso di immagini e loghi provenienti dai canali di diffusione legittimi, ingannava l'utente che pensava di usufruire di un contenuto ufficiale e non contraffatto. È, questa, una "forma di pirateria particolarmente dannosa" sia per la facilità di fruizione per l'utente che per la quantità di contenuti presenti all'interno dei portali coinvolti nell'azione dell'Autorità, che purtroppo non ha rivelato i nomi dei portali per cui è stato previsto il blocco.

"Con l’intervento odierno, l’Autorità prosegue la propria attività a tutela del diritto d’autore che consente di contrastare in tempi rapidi e certi le forme di distribuzione illegale di contenuti online", conclude la nota rilasciata giovedì. Il problema delle IPTV ha assunto dimensioni preoccupanti in Italia: le stime parlano di danni di centinaia di milioni di euro all'anno per le società del settore, e un danno economico complessivo che supera il miliardo di euro.

Il tutto a favore di vere e proprie associazioni criminali, che vengono inconsapevolmente foraggiate dagli utenti tramite le varie forme di monetizzazione adottate nei portali illegali.