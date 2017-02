Blitz anti-pirateria TV della GdF: sequestrate 3 centrali illegali a pagamento

Si è conclusa con esito positivo una nuova operazione antipirateria coordinata dal giudice Nicola Maiorano della Procura di Roma, con il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza che ha indagato sul caso scoprendo a Napoli tre centrali di trasmissione illegali. Il network clandestino era gestito da un cittadino residente in Svizzera ma di fatto domiciliato a Scampia e basava i suoi palinsesti su contenuti ottenuti attraverso un sistema avanzato di decodifica del segnale TV proveniente da canali televisivi legittimi a pagamento, quali Sky o Mediaset Premium.

Con il network illegale venivano offerti, con un pagamento di 70 euro l'anno, programmi televisivi in maniera illecita sia in diretta che on-demand. Nel blitz sono stati sequestrati più di 76.000 Euro e documenti di varia natura relativi a persone del tutto esterne alle vicende, probabilmente ricreati ad arte, oltre a 17 carte PostePay, 235 decoder e 43 computer. Con questa infrastruttura veniva offerto l'accesso a tutta una serie di canali che vengono offerti dalle rispettive società legittime a prezzi notevolmente superiori. Un affare che veniva sfruttato in tutto il territorio italiano.

La GdF ha denunciato quattro responsabili in seno alle attività del network che adesso rischiano fino a 4 anni di reclusione e una multa di 15.000 Euro. L'indagine ha come obiettivo di stanare eventuali operazioni pirata e il "crescente fenomeno della IPTV", si legge su ANSA.it, con cui si offrono servizi televisivi illegali sfruttando contenuti protetti da diritti d'autore. Di recente abbiamo parlato di un'altra operazione mossa da un diverso Nucleo della Guardia di Finanza, che aveva stanato una rete di 50 siti che condividevano quotidiani in maniera illegale.