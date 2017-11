Black Friday Tech 2017: dove acquistare smartphone e televisori

Stai aspettando il Black Friday 2017 per acquistare un nuovo modello di smartphone o un nuovo televisore per il salotto? Il 2017 è l’anno di tre importanti uscite Apple nel campo della telefonia. Il Black Friday dei cellulari sarà dominato da tre modelli dell’azienda di Cupertino, vale a dire l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus e l’iPhone X. I tre telefoni hanno prezzi di mercato medio-alti, che diventano decisamente alti nel caso dell’iPhone X. Lo smartphone con cui Apple celebra il decennale dal lancio del primo iPhone può arrivare a costare ben 1.359 €.

Se sei un appassionato di televisori, starai forse accarezzando da tempo l’idea di portare a casa uno Smart-TV 4K. Ebbene, le offerte sui TV del Black Friday punteranno ai modelli usciti nel 2017. Tra i più gettonati ci sono la Panasonic ex950e e la Smart-TV Samsung QE55Q7F.

Ma come orientarsi nella marea di offerte del venerdì nero 2017? Ecco una piccola guida per acquistare TV, smartphone e macchine fotografiche usufruendo dei mega sconti attivi venerdì 24 novembre 2017.

iPhone 8 e X

Il Black Friday della telefonia è in casa Apple. Se ti piacerebbe acquistare un iPhone 8 (costo di lancio tra 839 € e 1.009 €) o un iPhone 8 Plus (costo di lancio tra 949 € e 1,119 €), potrai usufruire degli sconti proposti dai principali shop come Amazon, dove i due modelli sono in vendita dal 22 settembre 2017. L’iPhone X invece è fresco di uscita. Il lancio italiano è avvenuto appena venerdì 3 novembre 2017, fattore che influisce sulla probabilità di scovare offerte e promozioni.

Samsung J5, J7 e Galaxy

Se sei un estimatore dei telefoni Samsung, potrai approfittare degli sconti sulle versioni uscite nel 2017 del Samsung J5 e del Samsung J7. Il costo medio è rispettivamente di 216 € e di 280 €, ma il 24 novembre potrai trovarli a prezzi inferiori su Unieuro. Se punti ai top di gamma come il Samsung Galaxi S8 (669 €) e S8+ (929 €), aspetta il Black Friday o il Cyber Monday Unieuro per acquistarli a prezzi ridotti.

TV Ultra HD 4K Samsung

Per gli sconti sulle TV ultra HD 4K della Samsung devi tenere sott’occhio ePRICE. Il sito ha una fornitissima vetrina di televisori di diverse dimensioni, dai 55 fino ai 75 pollici. La TV Samsung QE55Q7F è molto simile al Panasonic ex950e (2,200 €), ma ha un costo inferiore con delle oscillazioni che dipendono dal numero di pollici. Aspetta il Black Friday dei televisori per acquistarla a un prezzo ancora più basso.

Huawei P8 Lite

Sei uno dei tanti acquirenti che ha permesso a Huawei di superare le vendite Apple nel settore degli smartphone? Allora non vorrai certamente perdere la riedizione 2017 del Huawei P8 Lite, già in vendita su Amazon. Accedi allo shop il 24 novembre per trovare anche gli ultimi arrivati in casa Huawei, come il P10 (costo non scontato 427 €), il P10 Plus (costo non scontato 562 €) e il P10 Lite (costo non scontato 230 €).

Fotocamere

Desideri una reflex digitale ma il suo prezzo ti ha sempre scoraggiato? Attendi il Black Friday di Canon per usufruire della spedizione gratuita e del reso entro 30 giorni. Non solo, la fotocamera arriverà con una garanzia di 24 mesi. Il prezzo di una reflex digitale come la Canon EOS 1300D è di 419,99 € e vale sicuramente la pena aspettare il 24 novembre per comprarla usufruendo dello sconto.

Non basta? Rimanete sintonizzati sulla sezione di codici sconto di Hardware Upgrade per beneficiare delle promozioni continuamente aggiornate!