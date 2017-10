Ben 7 dispositivi tecnologici in offerta tra smartphone e ultrabook con sconti fino al 72%

Il portale di vendite online Lightinthebox ha deciso di mettere molteplici dispositivi tecnologici in forte sconto solo per pochi giorni. Parliamo di alcuni smartphone come lo Xiaomi Mi 5X scontato addirittura del 58% ma anche di tre interessanti device di Doogee che per prezzo hanno senza dubbio pochi rivali. Per chi non fosse invece interessato agli smartphone ecco che sul portale sono presenti anche tre diversi ultrabook con prezzi davvero bassi rispetto alle specifiche che posseggono. Vediamo insieme tutte le offerte.

XIAOMI Mi 5X - Compralo su Lightinthebox Prezzo: Da €422.73 a €177.85



XIAOMI Mi 5X possiede un display da 5.5 pollici LTPS in risoluzione di 1920x1080 pixel con 403 PPI quindi un processore Octa-Core da 2.0Hz coadiuvato da 4GB di RAM e da uno storage interno pari a 64GB con possibilità di espansione della memoria fino a 128GB. A livello multimediale presenti una fotocamera al posteriore da 12MP con apertura f/2.2 mentre all'anteriore presente una cam da 5MP. Batteria da 3.000 mAh quindi tutte le connettività di ultima generazione con Bluetooth 4.2 ma anche OTG e sensore per le impronte digitali.

DOOGEE X7 PRO - Compralo su Lightinthebox Prezzo: Da €206.10 a €59.28



DOOGEE X7 PRO vede la presenza di un display principale da 6.0 pollici con risoluzione di 1280x720 pixel di tipo IPS. A livello hardware è in possesso di un processore MediaTek MT6737 con 4-Core per una potenza massima di 1.3GHz coadiuvati da 2GB di RAM e da una memoria interna da 16GB che potrà essere espansa fino a 32GB. Multimedialità basica con una fotocamera al posteriore da 8MP mentre per i selfie sarà possibile usare quella anteriore da 5MP. A tutto questo poi si aggiunge anche la batteria da 3.700 mAh che di certo potrà dire la sua in termini di autonomia sia per la risoluzione del display poco energivora sia per la presenza di un processore ottimizzato.

DOOGEE Y6 - Compralo su Lightinthebox Prezzo: Da €210.04 a €59.27



DOOGEE Y6 è uno smartphone corredato da un display da 5.5 pollici di tipo IPS con una risoluzione HD ossia di 1280x720 pixel. Al suo interno è presente un processore MediaTek MT6750 Octa-Core con 2GB di RAM ma anche con uno spazio interno di 16GB che potranno essere comunque espansi fino a 64GB. A tutto questo dobbiamo aggiungere una batteria da 3.200 mAh ma anche un comparto multimediale con la presenza di una fotocamera da 13MP al posteriore ed una da 8MP all'anteriore.

DOOGEE T5 Lite - Compralo su Lightinthebox Prezzo: Da €244.18 a €67.75



DOOGEE T5 Lite è una soluzione per chi ha interesse per gli smartphone rugged. In questo caso il device possiede un display da 5.0 pollici IPS con risoluzione HD ossia di 1280x720 pixel. Il processore che lo muove è un MediaTek MT6735 che può raggiungere clock massimo di 1.0GHz essendo un Quad-Core. Lo stesso viene accompagnato da 2GB di RAM e da uno storage interno da 16GB che potranno essere espansi fino a 32GB. Il suo corpo è completamente in alluminio con inserti specifici per resistere ad impatti brutali ma oltre a questo possiede anche una batteria da 4.500 mAh che permetterà agli utenti di prolungare l'utilizzo. Cam posteriore da 8MP e anteriore da 5MP.

JUMPER EZBOOK 3 - Compralo su Lightinthebox Prezzo: Da €667.81 a €382.49



JUMPER EZBOOK 3 è un ultrabook con display da 14 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel e corpo completamente in alluminio sullo stile Apple MacBook Air. A livello hardware è in possesso di un processore Intel Core M 7Y30 che possiede 2 core e può spingersi fino a clock di 2.6GHz. Per il resto possiede una scheda grafica integrata Intel ma anche 8GB di RAM DDR3L ed un SSD da 128GB per l'archiviazione dei contenuti. Per quanto riguarda invece le porte presenti sull'ultrabook possiamo contarne una di tipo Micro HDMI, quindi due di tipo USB 3.0 nonché il jack audio da 3.5mm e una webcam singola da 2MP che potrà essere usata con Windows 10 preinstallato.

JUMPER EZBOOK 2 - Compralo su Lightinthebox Prezzo: Da €257.67 a €148.01



JUMPER EZBOOK 2 è sempre sulla linea di ultrabook Jumper che ricalcano come design i MacBook Air di Apple chiaramente nella versione Windows. In questo caso siamo di fronte ad un prodotto con display da 14 pollici in classica risoluzione di 1920x1080 pixel di tipo a LED. A questo si aggiunge un comparto hardware con processore Intel Cherry Trail Z8350 con 4 Core e frequenza tra 1.44GHz e 1.92GHz quindi una scheda grafica integrata Intel HD con 2GB e quindi 4GB di RAM DDR3 e 64GB di memoria interna EMMC. Chiaramente presente anche il Wi-Fi ma anche il Bluetooth e per quanto riguarda le porte abbiamo un Mini HDMI e due porte USB 3.0 e 2.0. Batteria da 10.000 mAh e preinstallato Windows 10.

