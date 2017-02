BastaBufale.it online, l'appello della Boldrini contro le notizie false

Bias di conferma, su Wikipedia un'ottima definizione: "È un processo mentale che consiste nel ricercare, selezionare e interpretare informazioni in modo da porre maggiore attenzione, e quindi attribuire maggiore credibilità, a quelle che confermano le proprie convinzioni o ipotesi, e viceversa, ignorare o sminuire informazioni che le contraddicono". È la base di ogni bufala: basta dire qualcosa che la gente vuol credere a prescindere e si innesca la viralità.

Su questa base Laura Boldrini, attuale presidente della Camera dei Deputati, ha lanciato il suo monito online, un appello per sensibilizzare gli utenti sulla fondamentale questione delle bufale online: "Ho deciso di lanciare questo appello perché ritengo che il web sia un importante strumento di conoscenza e democrazia". L'appello è rivolto a tutti i fruitori del web che possono firmarlo, condividerlo e usare la propria voce individuale per creare un frastuono collettivo.

Una firma che si pone a netto contrasto con quelle che vengono definite le "fabbriche di bufale", siti web che considerano prima di ogni cosa i numeri delle visualizzazioni o degli utenti raggiunti al fine di generare proventi in maniera subdola e spesso illecita. Siti che riportano notizie false o volutamente distorte ma che parallelamente creano disinformazione e "danni reali alle persone, come si è visto nel caso dei vaccini pediatrici o delle terapie mediche improvvisate".

Una questione che potrebbe sembrare banale ma che è proprio il "bias di conferma" che la rende estremamente cruciale nei tempi odierni: il rancore provato per i cliché, come i "poteri forti", riesce a far credere agli utenti quello che vogliono credere. Ed è così che diventa realistica per alcuni la teoria sulla Terra piatta, sulle scie chimiche, sulle problematiche causate dal vaccino pediatrico. Talmente realistica che migliaia di utenti condividono tali contenuti rendendoli fra i più letti del web.

Ma sono spesso menzogne, menzogne tali che possono in alcuni casi stabilire il futuro di un paese, con gli americani che ancora si chiedono, ad esempio, se Trump sia stato eletto grazie alle bufale. L'intervento della Boldrini sulle fake news si basa su cinque punti fondamentali, tutti incentrati sulla sensibilizzazione: a scuola, da parte dei media e degli operatori dell'informazione, nelle imprese, nei social network, che sono poi il veicolo principale delle bufale, nello sport.

Hanno già firmato l'appello parecchi nomi celebri del web, come Paolo Attivissimo, ma anche celebrità del mondo dello spettacolo e della sfera sportiva, come Gianni Morandi, Carlo Verdone e Francesco Totti. Se volete far sentire la vostra voce potete firmare anche voi al sito BastaBufale.it.