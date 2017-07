Ashley Madison: a due anni dalla violazione, un patteggiamento di 11,2 milioni di dollari

A due anni dalla massiccia violazione subita da Ashley Madison, il famoso portale dedicato alle relazioni extraconiugali, la società che gestisce il servizio sta ancora raccogliendo i cocci. Per chi non fosse a conoscenza dell'accaduto (ne abbiamo parlato in questa news), un breve excursus: nel corso dell'estate del 2015 il sito Ashleymadison.com è stato vittima di una intromissione nei server che ha portato alla sottrazione di 9,7GB di informazioni appartenenti a milioni di utenti, inclusi nomi e cognomi di adulteri che sono così venuti allo scoperto.

La società che gestisce il servizio, la canadese Avid Life Media che nel frattempo ha cambiato nome in Ruby Corporation, continua a negare ogni possibile cattiva condotta anche se ha deciso di patteggiare una causa collettiva depositata su delega di 37 milioni di utenti che hanno dovuto scontare qualche immaginabile spiacevole conseguenza dell'accaduto.

Ruby Corporation è pronta a pagare un risarcimento danni complessivo di 11,2 milioni di dollari, ma la somma deve ancora essere approvata dal giudice federale di St.Louis. I singoli individui potranno riscuotere fino a 3500 dollari, a seconda della profondità e dell'accuratezza della documentazione presentata per descrivere i danni subiti a seguito della violazione.

Secondo quanto si legge su Reuters, il misfatto accaduto due anni fa è costato a Ruby Corporation, nel complesso, circa un quarto del fatturato. Oltre ad una spesa ingente per migliorare pratiche di sicurezza e misure di privacy (allo scopo di guadagnare la fiducia di nuovi utenti) e oltre al patteggiamento di 11,2 milioni di dollari, la società ha dovuto affrontare lo scorso anno un altro patteggiamento di 1,6 milioni di dollari nei confronti della Federal Trade Commission e di 13 Stati.