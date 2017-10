AOL Instant Messenger (AIM) verrà definitivamente sospeso a dicembre

IRC, ICQ, MSN Messenger e AOL Instant Messenger. Per i più giovani questi nomi probabilmente non dicono nulla, ma per tanti hanno segnato una parte della loro gioventù. L'uso delle diverse piattaforme è diminuito progressivamente nel corso del tempo e, nella fattispecie, AOL Instant Messenger, conosciuto come AIM, scomparirà del tutto il prossimo settembre. AIM nasceva nel 1997 e negli anni '00 è stato particolarmente popolare raggiungendo l'apice della sua diffusione.

All good things come to an end. On Dec 15, we'll bid farewell to AIM. Thank you to all our users! #AIMemories https://t.co/b6cjR2tSuU pic.twitter.com/V09Fl7EPMx — AIM (@aim) 6 ottobre 2017

Ad annunciare la "morte" di AIM è stato Michael Albers, VP of Communications Product di Oath, la sussidiaria di Verizon che ha la proprietà di AOL e Yahoo. La nota è stata pubblicata su Tumblr:

"Probabilmente vi ricordate il CD, il vostro primo screenname, i messaggi di away attentamente curati, e come organizzavate le vostre buddy list. Oggi potete ricordare com'era competere con i familiari per il computer domestico per chattare con gli amici dopo essere usciti da scuola... Nei tardi anni '90 il mondo non aveva ancora visto niente di simile. E ci ha stupito tutti".

La scomparsa di AIM non verrà compianta da moltissimi utenti oggi, dal momento che negli ultimi anni non si parla più di servizi di questo tipo, e non vengono più utilizzati considerando le alternative più avanzate ormai disponibili oggi. Eppure le caratteristiche di base sono le stesse, e quello che è cambiato è principalmente il mezzo con cui messaggi, testi e "smile" vengono scambiati. Precisiamo infine che a scomparire non sarà AOL, ma solo il client di messaggistica.

Il funzionamento cesserà a partire dal 15 dicembre 2017, data in cui se ne andrà un altro pezzo della storia moderna del web.