Amazon regala un buono da 5. Basta guardare una serie TV o un film su Prime Video

Guardando un film o un episodio di una serie TV sul nuovo portale di Amazon, Prime Video, l'azienda di Jeff Bezos regalerà a tutti gli utenti un buono di 5 Euro da riscattare entro il 20 agosto sul portale per l'acquisto di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon. Una promozione che avvicina in qualche modo gli utenti al Prime Day, ossia la giornata dedicata totalmente a tutti coloro che posseggono un abbonamento ad Amazon Prime.

Come da tradizione per il prossimo 10 luglio tutti gli utenti Prime potranno sfruttare i numerosi sconti che l'azienda ha intenzione di porre sul proprio catalogo. In questo caso, come accade ormai da tempo, Amazon cerca di allietare i propri utenti nelle giornate antecedenti il Prime Day con ulteriore promozioni quali appunto quelle come il buono da 5 Euro da spendere sul portale.

In questo caso riceverlo risulterà davvero semplice ed immediato. Sì, perché basterà iscriversi a Prime Video, ossia il servizio di streaming video lanciato da Amazon qualche tempo fa, guardare un film o un episodio di una qualche serie TV tra il 5 luglio e l'11 luglio e automaticamente l'azienda invierà un buono da 5 euro per poter acquistare qualsiasi prodotto chiaramente venduto e spedito da Amazon. Nello specifico si dovrà visionare il contenuto per almeno 30 minuti o il 90% di una serie TV o di un film.

Ricordiamo che il buono dovrà essere riscattato entro il 20 agosto per poi essere speso sul portale di Amazon entro il mese successivo al riscatto. Gli utenti potranno utilizzarlo per acquistare ogni tipo di prodotto ad esclusione di libri, prodotti digitali come eBook o MP3, alimenti per neonati, buoni regalo, eReader Kindle e tablet Fire. Sono inoltre esclusi dall’Offerta i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.