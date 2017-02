Amazon, quanti sono gli utenti Prime in tutto il mondo?

Amazon ha rilasciato alcuni dati sulla base d'utenza Prime che possono farci capire quanto sia popolare il servizio ad abbonamento proprietario. Secondo il report annuale 10-K la società ha generato vendite per circa 6,4 miliardi di dollari dai "servizi di abbonamento retail", che è una categoria del tutto nuova per quanto riguarda i documenti di report finanziari rilasciati dalla società.

All'interno della categoria viene calcolato il fatturato di tutti i servizi ad abbonamento di Amazon, come Prime, audiolibri, e-book e contenuti digitali in genere fra video e musica. Fatturato che con un rapido calcolo può essere ricondotto a 65 milioni di utenti Prime in tutto il mondo, stando a quanto riporta in una nota pubblicata lunedì l'analista Brian Nowak di Morgan Stanley.

Nowak ha calcolato il numero basandosi sul fatto che il 90% delle vendite di quella particolare categoria proviene da sottoscrizioni all'abbonamento Prime, il quale ha un costo medio annuale di circa 88 dollari. Negli Stati Uniti infatti costa 99 dollari l'anno, ma offre una serie di servizi aggiuntivi che non sono presenti in molti altri stati del mondo, come in Italia dove costa 19 euro l'anno.

Prime rimane comunque una miniera d'oro per Amazon dal momento che con la promessa di servizi aggiuntivi ed esclusivi mantiene elevato il livello di fidelizzazione degli utenti. I membri Prime tendono a spendere di più sulla piattaforma di shopping online, e secondo un sondaggio recente di Morgan Stanley il 40% degli utenti Prime spendono oltre 1000 dollari l'anno su Amazon.

Questo non avviene con gli utenti non iscritti: infatti solamente l'8% fra questi spendono 1000 dollari l'anno sul portale di e-commerce. Se non bastasse gli utenti Prime spendono mediamente circa 4,6 volte in più rispetto a quelli non-Prime.