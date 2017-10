Amazon Prime Now costa di più. Si potrà usare gratis con una spesa minima di 50

Amazon Prime Now costa di più. E' quanto si evince dal pannello delle tariffe presente sul portale della famosa azienda di E-Commerce nel quale è possibile osservare come da qualche giorno la spesa minima per ottenere una spedizione gratuita è salita a ben 50 Euro e non più a 19€ come era stata istituita al lancio. Un aumento che forse va ricercato nella qualità del servizio che al momento nessun altro gestore riesce a fare permettendo agli utenti di avere addirittura in soli 60 minuti uno tra i migliaia di prodotti a catalogo. Di fatto acquistare su Amazon Prime Now e dunque vedersi recapitare l'ordine entro un'ora o entro due ore, dove previsto, costerà almeno 50€ se non si vogliono aggiungere spese di spedizione.

In caso in cui non si riesca a raggiungere la quota dei 50€ gli utenti Prime dovranno pagare 3.49€ se vogliono che la consegna venga fatta entro due ore dall'ordine oppure 7.99€ per le consegne entro un'ora dall'avvenuto ordine. Il servizio di Amazon Prime Now è divenuto sempre più ampio e importante con oltre 20.000 prodotti nelle finestre delle due ore per la consegna ma anche con sempre più città e comune presenti nel servizio. Certamente l'abbassamento del costo per la spedizione entro le due a 3.49€ ha permesso ad Amazon di abbassare anche il costo della spesa minima per usufruire di Prime Now che ora è di 15€.

“Il nostro impegno per ampliare l'offerta e le modalità di spedizione disponibili è costante. Continuando a migliorare e ad aggiungere valore al programma, i costi del servizio aumentano.”

Insomma un aumento del costo del servizio che di certo vede dalla parte di Amazon un miglioramento della disponibilità dei prodotti proprio per la consegna su Prime Now. E' chiaro però che per le consegne rapide i consumatori solitamente tendono a scegliere prodotti di poco conto o comunque alimenti di emergenza con una spesa ancora piccola. Ora invece superare i 50€ potrebbe risultare non sempre facile. Cosa ne pensate? Utilizzate il servizio di Prime Now?