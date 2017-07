Amazon prima di Facebook: ecco il suo social network creato negli anni '90

Il primo vero Social Network arrivò negli anni '90 grazie ad Amazon ma purtroppo non ebbe il successo che invece ottenne anni dopo Facebook. E' quanto emerge dalla redazione di Mashable, la quale afferma come il colosso degli acquisti online oggi capitanato da Jeff Bezos, avesse acquistato la startup PlanetAll negli anni novanta e con essa chiaramente la prima forma di socializzazione digitale mai apparsa in rete se non sotto forma di GeoCities. Una notizia passata un po' in sordina forse per il poco successo che l'intera piattaforma ottenne successivamente.

Amazon decise di acquisire il social network PlanetAll nel 1998 e permise a tutti gli utenti che si fossero iscritti la possibilità di condividere con i propri amici, parenti o conoscenti qualsiasi contenuto. Non solo perché era possibile creare dei gruppi a cui partecipare aggiornando il proprio stato o magari condividendo foto o altre attività che solitamente vengono realizzate oggi con Facebook.

Abbiamo sempre saputo che la volontà di Jeff Bezos ed Amazon fosse quella di vendere i libri digitali per i propri e-reader come anche altri prodotti direttamente online e proprio l'uso di PlanetAll avrebbe potuto facilitare il commercio del portale soprattutto grazie al passaparola degli utenti che lo avrebbero utilizzato. Amazon è e sempre sarà un portale di vendita online il suo creatore di certo non poteva non seguire le sue idee e permettere la diffusione di una piattaforma online per la condivisione dei pensieri degli utenti.

Chiaramente l'arrivo di Facebook sia per concezione che per struttura travolse Amazon e il suo PlanetAll. Bezos aveva deciso nel 2008 di riproporre ed investire su questo tipo di piattaforme che avrebbero potuto realmente cambiare i connotati ad internet per come si conoscevano. Facebook però era già una realtà e si era già capito che da lì a poco avrebbe realmente conquistato un numero di utenti che nessuna piattaforma fino ad allora aveva neanche minimamente immaginato.