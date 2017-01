Amazon potrebbe permettere agli utenti di utilizzare PayPal come metodo di pagamento

Amazon, l'ormai famoso colosso di vendite online, non ha mai accettato come metodo di pagamento PayPal seppure quest'ultima abbia più volte tentato di conquistare l'azienda di Jeff Bezos. Eppure sembra che le ultime indiscrezioni portino ad un riavvicinamento delle due società tale da poter in un futuro prossimo vedere attiva la piattaforma di pagamento più utilizzata al mondo anche su Amazon.

Abbiamo visto come sin dalla sua nascita, Amazon, permetta a tutti gli utenti iscritti di "memorizzare" ogni tipo di carta di credito associata al proprio profilo e come tramite queste possa poi realizzare ogni tipo di pagamento. In questo caso PapyPal non ha mai avuto la possibilità di essere integrato in tale piattaforma e tutti gli utenti che solitamente la utilizzano non hanno mai potuto usufruire dei vantaggi che PayPal da tempo permette. Tale situazione però sembra poter cambiare a breve visto che in un'intervista a Bloomberg News, il CEO di PayPal Dan Schulman, oltre a ribadire alcuni dati di affluenza della propria piattaforma, ha cercato di lanciare nuovamente l'opportunità ad Amazon.

PayPal al momento può contare addirittura su quasi 200 milioni di account che chiaramente equivalgono agli stessi numeri di clienti attivi. Questi, oltretutto, forniscono alla piattaforma addirittura 31 transazioni per account in almeno un anno solare. Dati che non possono non fare gola ad Amazon che chiaramente potrebbe permettersi un ampliamento della propria clientela tranquillizzata dalle ormai note forme di sicurezza dei pagamenti di PayPal.

Come dichiarato da Paul Condra, analista di Credit Suisse, molti utenti iscritti ad Amazon Prime potrebbe vedere di buon occhio l'utilizzo del proprio account di PayPal direttamente sul colosso di e-commerce piuttosto che memorizzare le proprie carte di credito nell'apposita sezione. Oltretutto Amazon potrebbe incrementare il proprio bacino di utenza europeo dove le carte di credito vengono utilizzate meno rispetto al credito su PayPal.

Insomma tra le due aziende continuano i colloqui e il CEO di PayPal ha dichiarato come PayPal si avvicini all'incredibile record di 200 milioni di clienti attivi. Un numero decisamente elevato che nessun tipo di rivenditore potrebbe non pensare di accettare. Oltretutto la separazione di PayPal da eBay, rivale storica del colosso di vendite online di Bezos, potrebbe indurre Amazon a considerare fortemente l'opzione di introdurre appunto la piattaforma della doppia P come principale metodo di pagamento.