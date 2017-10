Amazon Key: il nuovo servizio che consegna i pacchi in casa anche quando non ci sei

Amazon Key è il nuovo servizio del colosso di Jeff Bezos pronto a rivoluzionare ancora una volta la consegna dei pacchi a casa. Sì, perché grazie al kit comprensivo di una camera di sorveglianza e di una serratura con sblocco a distanza, gli utenti potranno facilmente permettere al corriere che dovrà consegnare un pacco, di farlo anche quando non saranno fisicamente in casa, garantendo chiaramente la massima sicurezza. Amazon Key è qualcosa di geniale, almeno sulla carta, visto che il procedimento ideato dal colosso di vendite online sembra essere sicuro ma allo stesso tempo fortemente utile per gli utenti che spesso si trovano fuori casa e hanno la necessità di ricevere pacchi durante la giornata.

L'utente non dovrà fare altro che dotarsi di uno dei kit che Amazon stessa ha posto in vendita nel proprio store i quali comprendono una webcam capace di essere posizionata all'interno della casa in posizione strategica per permettere la registrazione delle azioni del corriere nel momento in cui entrerà in casa per consegnare il pacco in modo autonomo ma anche di una serratura a controllo remoto chiaramente smart capace di attivarsi solo dopo alcune procedure specifiche di sicurezza impartite dall'utente e da Amazon.

In questo caso lo stesso Amazon controllerà l'identità, il percorso ma anche l'orario e l'indirizzo del corriere e se tutto corrisponderà a quanto registrato dall'utente permetterà lo sblocco della serratura nel momento della consegna attivando in modo automatico anche la registrazione dalla webcam per una maggiore trasparenza e sicurezza. Quest'ultimo verrà avvisato dal colosso durante le fasi della consegna e potrà anche seguire la procedura in remoto tramite lo streaming dalla telecamera di sistema.

Amazon Key sembra dunque pronta a rivoluzionare il modo di consegnare i pacchi dopo l'arrivo dei droni. Il sistema sembra essere più semplice che mai e il kit viene venduto al momento solo negli USA a circa 250 dollari comprensivo della Alexa Cloud Cam e da una serratura a scelta tra vari marchi come Yale e Kwikset. Gratuitamente sarà possibile poi registrare 24 ore su 24 direttamente sui server di Amazon la situazione all'interno della casa mentre per chi vorrà conservare le registrazioni per più giorni e da più webcam basterà abbonarsi al servizio di Amazon a partire da 6.99 dollari al mese.

Se vi ponete domande sulla sicurezza Amazon ha le risposte per voi. Il suo nuovo servizio infatti utilizzerà solamente serrature smart certificate in tal senso ma anche la geolocalizzazione sul cloud come la cifratura dei dati e altre tecnologie capaci di creare una sorta di ecosistema sicuro e a prova di "ladro". Anche i corrieri che potranno consegnare con Amazon Key saranno selezionati da Amazon stessa per non lasciare nulla al caso e sappiamo che in questo proprio il colosso di Jeff Bezos non ha mai perso un colpo. Chissà se arriverà mai in Italia? Vi piacerebbe ricevere pacchi anche quando non siete in casa?