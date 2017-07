Amazon, il bot impazzisce e crea le cover con le immagini più assurde tra droghe, malattie e viagra

A volte anche i bot di Amazon sbagliano. E' quanto successo al servizio My Handy Design che l'azienda di Jef Bezos ha introdotto negli ultimi tempi e che permette di trasformare le immagini più ricercate sul web in gadget divertenti e più o meno utili come tazze, portachiavi o magari cover per gli smartphone che improvvisamente ha iniziato ad applicare immagini decisamente fuori luogo rispetto ai canoni per cui era stato creato il bot.

Sono cosi apparse sul portale del colosso di vendite online, immagini di cover con immagini riguardanti malattie più o meno conosciute alle unghie dei piedi, cover con un pannolone per anziani indossato con tanto di stampella. Non solo perché sono apparse anche cover con il medicinale per il trattamento dell'asma o addirittura una bella immagine di due piedi con la gotta. Se ciò non bastasse il servizio di Amazon ha fatto anche di meglio mettendo in vendita le cover con una "bella" immagine di un ecografo addominale per il veterinario o addirittura le tabelle con l'alfabeto Braille per i non vedenti.

Dalle medicine alla droga anche questo può fare il bot di Amazon. Ecco dunque create le cover con le strisce di droga da consumare direttamente ritratte nel retro del vostro smartphone con tanto di banconota arrotolata per l'assunzione. In successione anche cover con le immagini dei problemi alla depilazione ascellare femminile passando anche per il mondo edile con la classica carriola o il muratore ripreso a realizzare una bella coibentazione su di un edificio.

Insomma un servizio di Amazon che aveva come prerogativa la semplice personalizzazione delle cover per gli smartphone o altri gadget di questo genere ma che si è trasformato in un luogo di "perdizione" ma anche di puro divertimento con il bot che in qualche modo si è preso gioco di chi lo aveva creato mettendo in atto una vera e propria vendetta.