Amazon ha 540 mila impiegati, 8 volte quelli che ha Google

Da giugno a settembre il numero degli impiegati di Amazon è cresciuto da 382.400 a 541.900 individui, in percentuale del 77% nel giro di tre mesi. Non è facile immaginare un livello di successo tale da giustificare questi numeri, ma è successo ed è quello che ha fatto il colosso dell'e-commerce icapitanato da Jeff Bezos, il secondo uomo più ricco sulla terra.

Questo boost negli ingaggi arriva principalmente da Whole Foods, compagnia che Amazon ha acquisito nel mese di agosto. Con questa unica manovra Amazon ha aggiunto 90 mila nomi sul libro paga, mentre altri fra i 70 mila rimasti provengono da Souq.com, società mediorentale di e-commerce che Amazon ha comprato nell'ultimo trimestre. Escludendo le acquisizioni, comunque, il computo dei dipendenti sarebbe aumentato del 47%.

A commentare questi risultati è stato Brian Olsavsky, CFO di Amazon, durante la conference call trimestrale in cui la società ha annunciato i risultati del periodo dell'anno. Amazon è la seconda compagnia americana in termini di numero di impiegati, ma è ben lontana dalla prima posizione che spetta a Walmart con 2,3 milioni di dipendenti. Il colosso delle vendite online è comunque in forte crescita, con 120 mila nomi che si aggiungeranno entro la stagione natalizia.

Si tratta di ingaggi temporanei che probabilmente - come successo l'anno scorso - verranno finalizzati come a tempo pieno una volta concluse le festività. La società ha fatto sapere, inoltre, che nel corso dell'anno ha aumentato lo spazio a disposizione nei magazzini del 30%. Si prevede, infine, che ci saranno parecchie assunzioni per quanto riguarda i lavori d'ufficio con 14 mila posizioni aperte sul sito web, di cui 7000 per ingegneri software.

Altre 2.500 posizioni sono per addetti alle vendite, soprattutto per riuscire a promuovere i servizi in cloud Amazon Web Services alle aziende.