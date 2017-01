Amazon Dash, da oggi negli USA i pulsanti per gli ordini anche in modalità virtuale gratuiti

In Italia il loro rilascio è avvenuto solo da qualche settimana mentre negli USA ormai gli utenti li utilizzano quotidianamente realizzando gli acquisti molto più velocemente senza perdite di tempo. Parliamo degli Amazon Dashossia di quei piccoli bottoni realizzati dall'azienda leader dell'e-commerce e che permettono appunto di ordinare varie tipologie di prodotti direttamente "pigiando" l'apposito bottone sul dispositivo. Una soluzione più che pratica per tutti coloro che utilizzano Amazon per acquisti quotidiani e che dunque possono procedere agli ordini in maniera decisamente più spedita proprio grazie ai Dash.

Ebbene la stessa Amazon ha deciso di ampliare proprio i "dash button" fisici realizzandone molti di più ma virtuali. In pratica, al momento solo negli USA, gli utenti potranno utilizzare i pulsanti virtuali presenti nella Home Page del sito Amazon o anche nel proprio smartphone per acquistare velocemente alcuni prodotti prestabiliti. Sostanzialmente la stessa identica cosa che avviene con gli Amazon Dash fisici ma in questo caso in maniera virtuale.

Secondo Recode, che li ha scoperti per prima, Amazon ha intenzione di utilizzare questi Dash virtuali per gli ultimi prodotti acquistati o magari per quelli acquistati con maggiore frequenza. La differenza con quelli fisici, oltre ad essere gratuiti, sta nel fatto che ogni utente potrà crearne per ogni tipo di articolo che vorrà. In questo modo l'azienda permetterà di avere una specifica sezione di Dash Button nel proprio profilo e l'utente potrà farne l'uso che ne vorrà. Potrà crearne molteplici come allo stesso tempo eliminarne, nel caso in cui non ne utilizzi frequentemente.

Al momento i nuovi Dash Button virtuali di Amazon sono stati rilasciati solo per gli utenti americani che posseggono un account Prime ma vista però la presenza anche in Italia di quelli fisici non è escluso che a breve questa novità possa giungere anche per il portale di Amazon.it.