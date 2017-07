Amazon annuncia Spark: il social network dedicato allo shopping. Ecco come funziona

Amazon Spark è il primo vero social network del colosso delle vendite online. Una piattaforma dove gli utenti Prime e non solo potranno mostrare ma anche acquistare prodotti direttamente tramite i propri canali. Spark, che attualmente viene reso disponibile esclusivamente per tutti coloro che risultano abbonati al servizio Prime del colosso di Jeff Bezos potranno condividere immagini o video proprio come avviene nei più importanti social network come Instagram o Pineterest.

"Abbiamo creato Spark per consentire ai clienti di scoprire e raccogliere storie e idee della community" ha dichiarato una portavoce di Amazon.

In effetti il nuovo Amazon Spark è tutto questo. Sì, perché gli utenti una volta scaricata l'applicazione, che al momento risulta esclusiva degli USA e soprattutto solo per iOS, non dovranno fare altro che accedere con il proprio account di Amazon Prime scegliere almeno cinque interessi che si vogliono seguire e automaticamente verranno riprodotti una serie di contenuti nella propria timeline con i quali sarà possibile interagire con i classici like o anche con i commenti. Non solo perché in questo caso direttamente con Spark sarà possibile anche acquistare un determinato prodotto condiviso semplicemente tappando sul link dello stesso o sulle foto condivise.

Chiaramente Amazon ha già invitato editori, influencer o anche i media in generale a pubblicare su Spark visto che è prevista anche la possibilità di postare con hashtag sponsorizzati proprio come avviene già da tempo sugli altri social. Un mix tra Instagram e Pinterest che potrebbe risultare ancora più interessante soprattutto visto il grande seguito di Amazon per quanto concerne le vendite in tutto il mondo.

Amazon Spark dunque si propone come un semplice servizio aggiuntivo alla già presente Amazon Shopping che di certo potrà permettere ai rivenditori di ottenere un ulteriore vetrina facilitati dal classico "passaparola" che i social potranno incrementare. Insomma un modo in più per svuotare il nostro portafoglio.