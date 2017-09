Amazon ambiziosa sugli spettacoli televisivi: punta a produzioni del calibro di Game of Thrones

Roy Price, responsabile di Amazon Studios - la divisione del colosso del web che si occupa della programmazione degli spettacoli per Prime Video - ha dichiarato nel corso di un'intervista a Variety che la società sta mettendo in atto un cambio della strategia per orientarsi verso contenuti originali di forte richiamo in tutto il mondo, della levatura di spettacoli come, ad esempio, Game of Thrones. Lo scopo è offrire quel genere di intrattenimento che stimola la conversazione sui social media e il chiacchiericcio del giorno dopo.

A tal proposito la società ha già commissionato una serie di spettacoli a vario tema (una storia sugli immigrati di San Francisco del 19esimo secolo, una commedia con Fred Armisen e Maya Rudolph e un adattamento di un fumetto, prodotto da Seth Rogen) e alcuni episodi pilota di commedie agli autori di How I Met Your Mother e The Office's Greg Daniels.

Sebbene gli spettacoli originali Amazon non siano esattamente piccole produzioni indipendenti, la nuova strategia prevede di puntare a contenuti di maggior impatto. Price ha comunque osservato che Amazon propone già spettacoli con quel tipo di seguito che la società va cercando, come The Grand Tour, Man in the High Castle e The Tick, ma l'obiettivo è comunque quello di ampliare l'offerta così da poter essere più presente nelle conversazioni del pubblico e stimolare così la sottoscrizione di nuovi abbonamenti.

La nuova strategia prevede inoltre la cancellazione di alcuni spettacoli, sotto la pressione di dover giustificare produzioni che hanno presa solamente su piccole nicchie e a prescindere da quanto ben accolti dalla critica possano essere. Amazon si trova nella situazione di dover elevare la propria posizione su questo mercato, specialmente dovendo competere con una realtà come Netflix che riesce a catturare il pubblico sempre efficacemente e anche dinnanzi a realtà relativamente nuove come Hulu che è già riuscita a riscuotere una discreta popolarità grazie a The Handmaid's Tale. In caso contrario il rischio è quello di essere sottovalutata dal pubblico che via via potrebbe non considerarla nemmeno come un'opzione.