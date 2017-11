Amazon abilita in Italia i pagamenti senza carta di credito

Ricarica in Cassa è il nuovo servizio di Amazon che consente di acquistare senza necessariamente utilizzare la carta di credito. Dopo un primo periodo in cui è stato disponibile solo in alcuni paesi selezionati, tra cui USA e Regno Unito, il pagamento senza carta di credito arriva anche in Italia abilitando gli acquisti online anche a chi non vuole inserire sul web i propri dati bancari.

Come funziona Ricarica in Cassa di Amazon?

Ricarica in Cassa utilizza il Saldo dell'account per effettuare gli acquisti, e la novità risiede nel fatto che adesso è possibile ricaricarlo utilizzando i contanti, e non solo con i tradizionali buoni regalo. Come? Le ricariche possono essere acquistate presso i negozi convenzionati o nei punti Sisal Pay, senza alcun costo di commissioni, in tagli che vanno da 15 euro fino ad un massimo di 500 euro. La procedura è stata pensata nel nome della semplicità massima.

Per usare Ricarica in Cassa di Amazon bisogna scaricare un codice a barre univoco legato al proprio account attraverso l'app o via SMS e mostrarlo all'addetto che lo scansionerà versando l'importo desiderato all'interno del Saldo. L'operazione non prevede attese e i soldi inseriti saranno sin da subito utilizzabili per effettuare acquisti sul portale di e-commerce. Oltre ad essere gratis, effettuando la prima operazione è previsto un buono sconto di ulteriori 10 euro.

Amazon Italia aggiunge quindi una possibilità alternativa alle modalità di pagamento offerte sino ad oggi ai propri clienti italiani, con l'obiettivo di rendere l'acquisto online più semplice e accessibile a tutte le tipologie di utenti. L'utente può ricevere il codice a barre in due modalità: ricevendo un SMS con un link alla pagina relativa, o può stamparlo direttamente dalle pagine di Amazon. Per ulteriori informazioni su questa nuova possibilità potete consultare il sito ufficiale.