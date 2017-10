Adblock Plus per Chrome finto: era un malware. Google sotto accusa

Oltre 37.000 dispositivi sono rimasti infettati da un malware nascosto sotto mentite spoglie in un'estensione per il browser Chrome e pubblicata senza alcun controllo sul Chrome Web Store. L'estensione altro non è che una piccola componente tale da permettere di migliorare o aggiungere alcune funzionalità alle attività di tutti i giorni tramite il proprio browser web, o almeno questa era la descrizione pubblicitaria. Eppure una volta installata sul proprio Chrome, l'estensione non faceva altro che il contrario ossia andava ad evidenziare allarmi o problematiche sul computer aprendo continuamente pubblicità in pop up o altro.

La finta estensione ha creato problematiche non solo agli utenti ma anche addirittura agli sviluppatori di un'altra applicazione: adBlock Plus. Anche Google sembra essere stata colpita dal malware ma soprattutto quello che ha fatto arrabbiare gli utenti è il fatto che il sistema anti malware adottato dall'azienda nel controllo delle applicazioni o delle estensioni non abbia funzionato a dovere e l'estensione incriminata abbia potuto lavorare senza problemi prima di essere scoperta.