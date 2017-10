6 prodotti per l'auto in offerta su Amazon fino al 20 ottobre: ecco i coupon

Diversi accessori per l'auto sono proposti su Amazon fino al prossimo 20 ottobre ad un costo eccezionale grazie ai nostri codici coupon. Si tratta di dispositivi specifici di diverse categorie: si parte dal semplice cavo da 3,5 mm (da 1,2 a 2 metri), fino ad arrivare a scanner diagnostici wireless, videocamere di bordo (dashcam) e sensori (sia interni che esterni) per monitorare in tempo reale la pressione degli pneumatici. Gli sconti sono molto interessanti: dal 29% per alcuni prodotti fino ad arrivare al 54% per altri. Di seguito vi segnaliamo i prodotti della promozione.

Cacagoo OBDII è uno scanner diagnostico per l'automobile, da interfacciare con lo smartphone. Supporta tutti i tipi di prodocollo OBD-II, analizza i comportamenti di guida e offre suggerimenti per migliorarli. Analizza inoltre il percorso compiuto, con chilometraggio, consumo di carburante, velocità media, consumo medio, monitorando l'intero stato del veicolo. Usando il coupon 2QC297LL costa solamente 11,99 euro!

Cacagoo TPMS è un sistema per il monitoraggio della pressione degli pneumatici per l'audio. Viene proposto su Amazon sia nella sua versione da installare internamente, che esternamente, con quattro sensori per ogni kit e display per visionare in ogni momento e indipendentemente lo stato dei quattro pneumatici. I due kit vengono proposti a 49,99 euro con codice KAN4X3RN per il modello da installare internamente; 63,99 euro con coupon 2J8EAPH5 per il modello esterno.

Può essere molto utile anche il cavo AUX con due connettori maschi da 3,5 millimetri, che serve a collegare lo smartphone, il tablet, o qualsiasi sorgente musicale o sonora alla porta audio da 3,5 mm del sistema di infotainment (o l'autoradio) della vettura. Costa solo 4,99 euro nella sua versione da 1,2 metri di lunghezza grazie al codice 4ZGVRXZB; e anche la versione da 2 metri viene venduta a 4,99 euro sfruttando il coupon FZKWA5HW.

L'ultimo prodotto in vendita con forti sconti è la Telecamera per Auto di Cacagoo, per registrare tutto quello che avviene in strada in tempo reale, anche in loop. Con questa modalità si sovrascrivono le registrazioni più vecchie in favore delle più recenti, all'interno di una micro SD da massimo di 64 GB il cui spazoi non viene mai esaurito. Può anche essere utile nei parcheggi con la modalità apposita. Costa solo 89,99 euro su Amazon.