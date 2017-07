5 prodotti Xiaomi scontati su TomTop: TV Box, batterie portatili, lampadine, e molto altro

Xiaomi non vende ufficialmente in Italia, tuttavia grazie a diversi rivenditori di terze parti la sua presenza nello Stivale non è da sottovalutare. I prodotti della compagnia vantano sempre qualità indiscutibili ad un prezzo decisamente conveniente e, grazie a una nuova serie di sconti e coupon, TomTop consente di risparmiare ulteriormente. Il negozio online propone attualmente diverse promozioni su cinque prodotti della compagnia, partendo dall'ottima Mi Box fino ad arrivare agli auricolari Mi Pro In-Ear, passando da power bank e lampadine Yeelight.

Xiaomi Mi Box 4K è una piccola scatoletta che consente di trasformare un TV tradizionale in uno Smart TV. Si basa sul sistema operativo Android e supporta una risoluzione video 4K fino ad un massimo di 60 fps grazie all'hardware integrato: il processore è un quad-core Cortex-A53 da 2,0 GHz con 2 GB di RAM DDR3 e 8 GB di memoria su flash eMMC naturalmente espandibile. Puoi comprarlo qui a 58,49 Euro con il codice coupon MIBOX3.

Xiaomi Mi Power Bank 2 è una batteria portatile dalla capacità di 10.000 mAh con supporto alla carica rapida. Il suo design è curato e si basa su una scocca in metallo formata da un unico pezzo, mentre sul piano tecnico troviamo "9 strati" di protezione per migliorare l'efficienza nella ricarica ed evitare i pericoli dovuti ad una sovraccarica o al surriscaldamento. Il dispositivo viene proposto in diverse colorazioni: la Mi Power Bank 2, nera o silver costa 12,59 Euro con il coupon DSXMPB2.

Per la Xiaomi Mi Yeelight a LED non c'è bisogno di alcun coupon, ma sul sito è presente un'offerta lampo con cui si può comprare a soli 9,9 Euro. Praticamente quasi il costo di una lampadina normale, per un modello collegabile via Wi-Fi e gestibile - anche in Italia - attraverso un'app del cellulare. Questo modello (attacco E27) consente di modificare dinamicamente la luminosità ed offre una temperatura colore di 4000k. Comprala qui.

Sono particolarmente convenienti anche le Xiaomi Circle Hybrid Pro, cuffiette con attacco da 3,5 millimetri standard pensate principalmente per chi fa sport, ma non solo. Utilizzano un tipo di design chiamato Circle Iron Hybrid per offrire un miglior contenuto musicale, e integrano un microfono con riduzione di eco e rumori ambientali. Il cavo offerto in dotazione è di 1,25m, con una risposta in frequenza dichiarata di 20-40.000Hz. Puoi comprarli qui a 17,99 Euro con il coupon DSXMEAR.

Se invece vuoi estendere la portata della tua rete Wi-Fi puoi acquistare Xiaomi WiFi Amplifier 2, un amplificatore Wi-Fi che supporta la banda 2.4 GHz (non è compatibile con reti 5 GHz) e che integra due antenne per migliorare il segnale. La velocità massima di connessione è di 300 Mbps, con un design che consente di essere orientato di 180° rispetto alla porta USB integrata. Puoi comprare l'antenna qui a 7,20 Euro con il coupon DSXMRPT2.