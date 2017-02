5 prodotti in sconto su TomTop: smartphone, action-cam, 2-in-1

TomTop è uno dei più celebri portali di e-commerce e si fa apprezzare per la vasta offerta di prodotti solitamente non disponibili nei negozi e a prezzi molto accattivanti. Dopo le nostre selezioni di droni, smartphone e altri prodotti vi proponiamo nuove promozioni, tutti caratterizzati da un fattore in comune: il prezzo estremamente accattivante. Fra questi una action-cam, alcuni smartphone (fra cui un modello Android) e anche un computer 2 in 1 facile da portare in giro. Ecco di seguito la nostra proposta di offerte sul portale di e-commerce per oggi.

LeTV Le Max 2 adotta un display 2K da 5,7", integra un processore Snapdragon 820, e adotta Android nella versione 6.0 Marshmallow. Sul fronte delle memorie ci sono 4GB di RAM e 64GB di storage espandibile. Le fotocamere sono da 21 megapixel con video 4K e da megapixel per il selfie, e non manca un sensore di impronte che riesce a scansionare il dito anche in presenza di sporco o umido mantenendo elevata in ogni momento la sicurezza del dispositivo. La batteria è da 3.100 mAh e il prezzo imbattibile: solo 197,39 Euro per uno smartphone paragonabile ad un top di gamma.

Blackview BV7000 Pro è invece un modello rugged con resistenza a liquidi e polveri (IP-68), ed anche agli urti e alle cadute. Adotta un display da 5 pollici a risoluzione Full HD e supporta due SIM contemporaneamente. Lo smartphone può essere utilizzato fino a due ore a 5 metri sott'acqua, e sotto la scocca integra un processore MediaTek MTK6750T da 8-core a 1,5GHz, 4GB di RAM e 64GB di memoria via eMMC. Sul fronte fotocamere ne troviamo come al solito due: una principale al posteriore da 13 megapixel, una al fronte da 8 megapixel. Il prezzo? 178,59 Euro.

Ottimo il prezzo anche di AGM X1, smartphone cosiddetto "tri-proof" con resistenza a liquidi e batteria da ben 5.400 mAh. Il dispositivo integra un display da 5,5 pollici e un processore Snapdragon 617 estremamente parco nei consumi che, abbinato al generoso accumulatore, assicura almeno tre giorni di autonomia operativa. Due le fotocamere al posteriore, da 13 megapixel per ogni sensore, mentre frontalmente abbiamo un modulo da 5 megapixel. Sul parco memorie ci sono invece 4GB di RAM e 128GB di storage espandibile. Il tutto a 272,59 Euro.

Fra i prodotti in offerta citiamo anche Teclast Tbook 10 S, un dispositivo 2-in-1 con Windows 10 e Android insieme, e display da 10,1 pollici. Si tratta di un tablet collegabile ad una tastiera dedicata che può essere utilizzato con due sistemi operativi differenti, in base alle esigenze di ogni momento. La scocca in colore gold è molto sottile e ospita un processore Intel Atom x5-Z8350 con architettura Cherry Trail a 64-bit supportato da 4GB e 64GB rispettivamente per RAM e storage. La risoluzione nativa supportata è Full HD (1920x1200 pixel), il prezzo impressionante: 164,49 Euro.

Ultimo prodotto fra quelli in sconto è la buona XiaoYi Camera, prima edizione, una action camera con buone doti qualitative e proposta solitamente ad un prezzo molto abbordabile. Il design squadrato e molto semplice aiuta nel posizionamento del dispositivo anche negli spazi più angusti, mentre l'obiettivo wide angle da 165° con apertura f/1.8. Il sensore consente di registrare alla risoluzione Full HD ad un frame rate massimo di 60 fotogrammi al secondo, e visualizzare in anteprima il risultato finale sul display da 2,7" integrato. Ad un prezzo di 47,93 Euro è imperdibile.