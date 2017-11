5 prodotti in sconto su Lightinthebox, fra smartphone, droni e TV Box

Segnaliamo cinque sconti sul portale di e-commerce Lightinthebox, fra smartphone Xiaomi e LeEco, un drone della celeberrima DJI, e due TV Box di Schishion e Mecool. I prezzi sono tutti particolarmente convincenti e disponibili senza l'uso di codici coupon. Il portale di e-commerce offre inoltre diverse "ricompense" in occasione delle Ultime ore dell'11.11, ovvero del Singles' Day che vari portali di rivendita cinesi, e non, stanno sfruttando con finalità commerciali. Il tutto a vantaggio degli utenti, e non solo dei commercianti, che possono sfruttare la data per risparmiare.