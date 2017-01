5 droni per divertirsi a partire da meno di 20 Euro su TomTop

Offrono divertimento, ma non solo. I droni sono diventati compagni inseparabili di varie realtà professionali, come fotografi e registi che possono adesso offrire panorami e inquadrature mozzafiato con spese tutto sommato irrisorie. Per il puro divertimento e qualche ripresa senza troppe velleità esistono molti modelli di drone a basso costo: ne proponiamo cinque, fra quelli disponibili sul portale di e-commerce TomTop, che si caratterizzano soprattutto per un prezzo di vendita al pubblico estremamente contenuto. Fra le offerte attive oggi si può risparmiare parecchio e acquistare un drone a poco meno di 17 euro!



Syma X8C

Syma X8C costa solamente 46,95 Euro spedito dalla Germania ed è un drone con telecomando remoto a quattro canali e giroscopio a 6 assi. Dispone di una fotocamera da 2 Megapixel per scattare foto dai cieli o registrare suggestivi video da inquadrature altrimenti impossibili. Grazie alla batteria da 2.000 mAh consente di rimanere in volo per circa 7 minuti, mentre i LED colorati ne consentono l'uso anche nelle ore notturne o al buio. Nel telecomando è presente anche un piccolo display LCD che consente di monitorare l'accelerazione, la luce dei LED e le indicazioni sulla batteria e le condizioni del segnale. Il drone di Syma è realizzato principalmente in plastica.



UDI U842

Più o meno allo stesso prezzo, a 45,11 Euro sempre spedito dalla Germania, troviamo il quadricottero UDI U842, anch'esso dotato di un giroscopio a 6 assi per stabilizzare il volo. La fotocamera è anche in questo caso da 2 Megapixel, con supporto alla registrazione di video a 720p, e in dotazione viene offerta anche una microSD da 2GB. La batteria è da 1000 mAh, ma l'autonomia non è per niente insoddisfacente con un dato dichiarato di 6-8 minuti in volo. Il telecomando remoto funziona attraverso una connessione wireless sul canale 2,4GHz, e consente di pilotare il velivolo fino ad una distanza di 80-100 metri .



Syma X8W

Salendo leggermente di prezzo e sfiorando le 50 Euro troviamo il modello Syma X8W che consente la trasmissione in tempo reale del video tramite tecnologia FPV. Come l'altro modello Syma che abbiamo trattato poco sopra il drone implementa un giroscopio a 6 assi e una batteria da 2.000 mAh che consente una capacità operativa di un massimo di 7 minuti. Caratterizzato da un distintivo colore arancione, il drone può effettuare diverse manovre in volo: si può procedere verso avanti o verso dietro, volare lateralmente o effettuare una svolta a 360°. Può essere utilizzato da qualsiasi utente che abbia compiuto 14 anni di età e ha una fotocamera da 2 MP.



Wltoys F959 SKY-King

I due ultimi modelli sono anche i meno costosi: Wltoys F959 SKY-King ha un prezzo di soli 37,59 Euro ed è sempre spedito dal magazzino tedesco. Si caratterizza per un design decisamente differente rispetto ai droni tradizionali e somiglia ad un aereo vero e proprio. Può essere utilizzato da chiunque e non necessita alcun tipo di assemblaggio: appena arriva in casa è sufficiente caricare la batteria e portarlo all'aperto per una sessione di volo. Il telecomando consente di utilizzarlo ad un massimo di 200 metri di distanza, mentre l'autonomia in volo è di circa 15 minuti, dati della società alla mano, grazie all'unità da 300mAh inclusa in dotazione.



Syma X5C

L'ultimo modello in offerta è il Syma X5C e costa solamente 16,91 Euro, un prezzo irrisorio grazie al quale vale davvero la pena provare l'acquisto anche solo per avere un primo approccio con la categoria di prodotto. Ha una batteria da circa 500 mAh che deve gestire i 4 rotori e il giroscopio a sei assi, e può volare sia in spazi interni che esterni. Non dispone di fotocamera, quindi è sostanzialmente un giocattolo che permette all'utente di cimentarsi con la guida di un velivolo senza equipaggio e con le manovre disponibili.