4 prodotti a ottimi prezzi su TomTop, fra action-cam, TV Box e auricolari Bluetooth

TomTop è uno dei più celebri portali di e-commerce e si fa apprezzare per la vasta offerta di prodotti solitamente non disponibili nei negozi e a prezzi molto accattivanti. Dopo le nostre selezioni di droni, smartphone e altri prodottii vi proponiamo nuove promozioni, tutti caratterizzati da un fattore in comune: il prezzo estremamente accattivante. Fra questi una action-cam, un monopiede, una TV Box e un paio di auricolari Bluetooth che per impostazione di base ricorda molto le AirPods di Apple, grazie alla sua batteria-case per la ricarica.

Yunteng VCT-288 è un monopiede con vite standard da 1/4". Grazie al design della testa è possibile regolare in maniera fine la posizione della fotocamera anche dopo averla applicata. Il monopiede supporta dispositivi fino ad un massimo di 3kg, quindi dalle mirrorless alle reflex anche con obiettivi abbastanza voluminosi, e raggiunge un'altezza massima di 148cm, minima di 57cm. La società consiglia comunque di utilizzare il modello VCT-288 con fotocamere non troppo pesanti, ma può essere utilizzato anche come supporto per accessori video e audio.

Yunteng VCT-288 costa su TomTop 32,89 euro e può essere acquistato a questa pagina.

Andoer Q3H è una action-cam, una fotocamera progettata per immortalare specificamente "avventure" di diverso tipo, come vacanze, percorsi in auto, bici o moto attraverso accessori e cavalletti specifici, ma anche in circostanze più estreme. Grazie alla resistenza ai liquidi può essere sfruttata mentre si praticano sport acquatici, mentre sul piano tecnico troviamo un sensore CMOS da 16 megapixel che può registrare alla risoluzione 4K a 25 fps e in Full HD a 60 fps. Dispone anche di un display da 2 pollici, supporta micro-SD da 32GB e si può collegare a dispositivi esterni, sia iOS che Android, tramite connessione Wi-Fi.

La action cam viene proposta dal portale di e-commerce al prezzo di 40,41 Euro, con la consegna proveniente dal magazzino in Cina. Un prezzo che riteniamo molto vantaggioso soprattutto come modello secondario in un setup con più action-cam. Acquistala qui.

True K2 è invece un paio di auricolari Bluetooth estremamente compatti compatibili con la tecnologia Bluetooth 4.1 a basso consumo energetico. È garantito il supporto ai protocolli A2DP / AVRCP e possono essere utilizzati fino ad un massimo di 10 metri di distanza dal dispositivo abbinato. Si caratterizzano per le dimensioni e per l'approccio utilizzato che ricorda quello delle AirPods di Apple: insieme agli auricolari vengono infatti proposte con una batteria portatile da 1.200 mAh che consente non solo di riporre i due auricolari senza il rischio di perderli, ma al tempo stesso anche di ricaricarli più di 8 volte quando si è in mobilità e non ci sono prese di corrente nelle vicinanze.

Il prezzo è invece molto distante da quello delle AirPods, con un listino di soli 25,37 Euro con spedizione dal magazzino in Cina. Ci vorrà un po' prima che vengano consegnate (circa 10-20 giorni), ma il risparmio in questo caso è assicurato! Gli auricolari K2 True si trovano a questo indirizzo.

L'ultimo prodotto che segnaliamo è una TV Box, modello Docooler M9S-PRO, con processore quad-core Amlogic S905 e supporto alla risoluzione 4K Ultra HD per la riproduzione dei video. Il prodotto viene fornito con un'installazione di KODI, la piattaforma personalizzabile multimediale, e pieno supporto alle tecnologie per lo streaming in tempo reale di video come DLNA, Miracast. Alla TV Box possiamo collegare chiavette USB, schede di memoria SD, via Ethernet, oppure via wireless attraverso Wi-Fi 2.4GHz. Integrati nella scatoletta troveremo anche 32 GB di storage, mentre la connessione con il televisore avviene attraverso un cavo HDMI disponibile in dotazione.

Il tutto viene proposto ad un prezzo di 49,81 Euro, molto interessante in base ai contenuti tecnici proposti. La TV Box può essere acquistata da questa pagina.

