Xiaomi presenta le scarpe intelligenti con il chip Intel Curie

Xiaomi ha presentato le prime scarpe intelligenti "smart" con il nuovo chip Intel Cuire, progettato per avere un basso impatto energivoro e soprattutto per avere delle dimensioni quanto mai ridotte. Sappiamo come la tecnologia stia facendo passi da gigante e come gli utenti ad oggi si ritrovino con dispositivi elettronici dalle alte prestazioni tecnologiche che li aiutano nelle attività quotidiane. Tra questi senza dubbio si sono fatti strada sempre di più i fitness tracker che aiutano i runner o anche chi vuole semplicemente fare attività fisica a mantenere controllati tutti i parametri dell'attività fisica.

Xiaomi in questo caso è voluta andare oltre al semplice braccialetto e ha deciso di collaborare con Intel per realizzare le scarpe intelligenti pronte a monitorare ogni tipo di movimento ed attività fisica dell'utente che le indossa. Le scarpe, che nel loro aspetto non possono che essere confuse con normali scarpe da corsa, posseggono al proprio interno alcuni sensori che permettono il continuo monitoraggio delle attività di chi le indossa distinguendo tra la camminata e la corsa ma anche tra il salire o scendere una scala o effettuare una salita.

Non solo perché le nuove scarpe permettono anche di ottenere un completo riepilogo della distanza percorsa, della velocità realizzata ma anche delle calorie bruciate conversando automaticamente con lo smartphone ed un'apposita applicazione. Il tutto chiaramente mosso dal nuovo chip Intel denominato Curie, il quale è stato sviluppato dall'azienda americana proprio per finalità di questo tipo vista la caratterizzazione di bassi consumi.

Le "90 minutes Ultra Smart Sportswear", questo il lungo ed anomalo nome delle nuove scarpe di Xiaomi, sono state studiate dagli ingegneri della casa cinese anche per permettere agli atleti di ottenere il massimo comfort durante la corsa. Per questo posseggono una soletta antiscivolo e antibatterica oltre ad alcuni cuscinetti inferiori che permettono di ottenere una camminata morbida e piacevole.

Le 90 minutes Ultra Smart Sportswear saranno messe in vendita in due colorazioni: blu/nero e rosa/nero. Saranno distribuite, chiaramente in Cina, dal prossimo 15 Aprile e avranno un costo di CNY 300 ossia circa 40 euro con una batteria integrata ricaricabile che permetterà di ottenere 60 giorni di autonomia.