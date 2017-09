Xiaomi Mi Band HRX ufficiale: niente sensore cardio, più autonomia

Xiaomi Mi Band 2 è uno dei prodotti più interessanti della sua categoria: ha funzionalità di base, non è affidabilissimo ma costa letteralmente una frazione rispetto ad altre smart band. Il suo punto di forza è, oltre al prezzo, la sua enorme autonomia operativa su singola carica: circa 20 giorni con un uso normale. La società ha lanciato in India una nuova versione del braccialetto, Xiaomi Mi Band HRX Edition, che promette un'autonomia addirittura superiore.

Sono 23 i giorni che può raggiungere con una singola carica la nuova edizione, almeno stando ai dati rilasciati dal produttore. La nuova smart band viene realizzata in collaborazione con HRX by Hrithik Roshan, uno degli attori più popolari nello stato asiatico, ed elimina il cardiofrequenzimetro della Mi Band 2 (del resto non troppo realistico) barattandolo con una migliore capacità di tracking delle attività e l'autonomia più elevata per ogni singola carica.

Fra le altre caratteristiche tecniche non troviamo molte differenze: il display rimane il buon OLED da 0,42 pollici (poco visibile sotto la luce del sole), mentre fra le funzionalità troviamo contatore di passi, analisi di alcuni dati legati alle attività di fitness e monitoraggio del sonno. La Mi Band HRX vanta la certificazione IP-67, è resistente alle intrusioni di liquidi e polvere, e si collega attraverso il protocollo Bluetooth 4.0. Pesa solo 7 grammi senza cinturino.

Xiaomi Mi Band HRX Edition ha un prezzo base di lancio di 1.299 Rupie (circa 17 euro), ma potrebbe essere venduto ad un costo ancora più allettante con il passare del tempo. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.