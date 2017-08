Vivoactive 3, Vivomove HR e Vivosport sono i nuovi wearable di Garmin

Sono 3 i prodotti che Garmin annuncia quest'oggi all'IFA 2017 di Berlino, tutti appartenenti alla categoria dei dispositivi wearables. Il primo prende il nome di VivoSport, un braccialetto fitness che integra al proprio interno sensore di battito cardiaco di tipo ottico oltre a GPS. Grazie a queste caratteristiche VivoSport può essere utilizzato dall'appassionato di sport quale alternativa ad uno sportwatch maggiormente strutturato, rinunciando alla flessibilità di utilizzo in multisport di quest'ultima categoria di prodotti ma senza per questo scendere a compromessi in termini di precisione delle rilevazioni dati per distanza e battito cardiaco.

Per VivoSport Garmin dichiara un'autonomia di funzionamento come braccialetto fitness sino a 1 settimana, mentre abilitando il GPS la durata dell'attività può raggiungere le 8 ore. La disponibilità in commercio è prevista dal mese di settembre, al prezzo retail di 199,99€ IVA inclusa.

Seconda novità dell'azienda americana è VivoActive 3, prodotto della famiglia VivoActive che passa ad una forma circolare della cassa abbandonando quella rettangolare della precedente versione di smartwatch. Dotato di sensore di battito cardiaco ottico e di GPS, è un prodotto che vuole abbinare le funzionalità tipicamente richieste ad uno smartwatch con quelle specifiche per lo sport dei prodotti Garmin.

Da segnalare il supporto a Garmin Pay, il sistema di pagamento via NFC che l'azienda ha implementato in questo prodotto e che presumibilmente vedremo estendersi anche alle future altre proposte smartwatch dell'azienda americana. Difficile che Garmin Pay possa venir adottato dai prodotti dell'azienda americana attualmente in commercio e dotati di supporto a Connect IQ: Garmin Pay richiede infatti il supporto alla tecnologia NFC per poter procedere ai pagamenti in modalitò contactless. VivoActive 3 sarà in commercio dal mese di settembre, ad un prezzo di 329,99€ IVA inclusa nel mercato italiano.

Terza, ma non meno interessante, nuova proposta di Garmin è VivoMove HR. Si tratta di uno smartwatch che viene proposto con il design di un tradizionale orologio analogico, lancette comprese, la cui cassa diventa un display con il quale sono fornite varie informazioni legate alla propria attività. Integra nella parte posteriore il sensore di battito cardiaco di tipo ottico, grazie al quale poter facilmente calcolare anche il livello di stress dell'utente. Questo prodotto viene proposto da Garmin per coloro che sono alla ricerca di uno sportwatch che possa essere identificato alla stregua di un tradizionale orologio da polso, senza però venir meno a tutte le caratteristiche avanzate tipicamente ottenibili con uno smartwatch.