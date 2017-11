Vendite indossabili: Apple Watch davanti a tutti con il 23% del mercato globale

Apple ha ripreso il suo ruolo guida sul mercato degli indossabili almeno da quanto appare dal rapporto di Canalys sul terzo trimestre del 2017. L'azienda di Cupertino ha infatti venduto 3.9 milioni di wearable con un vantaggio nei confronti di Xiaomi e Fitbit che si sono invece fermate rispettivamente a 3.6 e 3.5 milioni di unità vendute. Secondo l'analisi comunque il mercato degli indossabili ha subito un calo nelle vendite causato anche dalla minore richiesta delle smart band che solitamente avevano portato in alto il settore ma che invece sembrano piegarsi con una diminuzione del 2% rispetto al medesimo periodo dell'anno passato.

Secondo Canalys la forte domanda del nuovo Apple Watch Serie 3 con LTE ha dissipato i malumori e i dubbi che i fornitori avevano sullo smartwatch visto come un accessorio inutile e non essenziale. Oltretutto il nuovo smartwatch di Apple non ha potuto competere completamente con il mercato visto il suo arrivo a trimestre inoltrato ma anche con una disponibilità limitata dovuta proprio alla maggiore richiesta rispetto a quanto si era paventata l'azienda di Cupertino stessa. Secondo le stime della ricerca Apple è comunque riuscita a vendere oltre 800.000 unità di Watch con modulo LTE un buon risultato paragonato ai 3.9 milioni totali e soprattutto considerata la limitazione a pochi paesi.

Scorrendo la classifica si scopre dunque come Xiaomi sembra possa aver perso il vertice con una diminuzione dei suoi indossabili venduti. Diversa invece la situazione di Fitbit che partita con risultati poco confortanti è riuscita in questo trimestre ad ottenere almeno 3.5 milioni di unità vendute con una quota vicina a quella dell'azienda cinese. In generale comunque, Canalys, afferma come Samsung, Apple e Huawei siano i tre principali produttori di smartwach e soprattutto come gli stessi siano riusciti a presentare al proprio pubblico prodotti in grado di completare gli smartphone e questo li ha premiati nelle vendite. I produttori stanno cercando di impreziosire i propri accessori indossabili con funzionalità che vadano oltre al semplice monitoraggio del sonno o dei passi e soprattutto stanno cercando di impreziosire i loro smartwatch con design e materiali sempre più premium.

Sembra comunque che il mercato degli indossabili non abbia ancora raggiunto il fantomatico "boom" che molti analisti, ma anche i produttori stessi, si attendono da qualche tempo. Secondo Canalys il prossimo trimestre dovrebbe vedere miglioramenti in termini di vendite con l'arrivo di nuovi device capaci di migliorare i rilevamenti per il fitness e la salute ma anche per quanto concerne la batteria. In tutto questo si attende anche un ritorno di Google che deve mostrare un maggiore impegno in questo settore con il suo Android Wear presente in molti smartwatch sul mercato ma ancora parco nelle esperienza d'uso e soprattutto come ecosistema.