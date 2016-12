Uno smartwatch a soli 14,99 su Amazon: l'incredibile offerta a tempo si ripete!

Il Natale non vi ha portato lo smartwatch che tanto desideravate? Niente paura oggi potete entrare nel mondo degli orologi connessi con meno di 15 euro. Sì con soli 14,99€ potete farvi recapitare da Amazon a casa DAM U80, Smartwatch Multifunzione Bluetooth. Potete anche scegliere la colorazione tra parecchie livree differenti: argento, bianco, blu, nero, oro, rosso.

Lo smartwatch ha un display LCD touchscreeen da 1,5" e attraverso la connettività Bluetooth è utilizzabile in accoppiata a dispositivi Android e iOS. Permette di avviare e rispondere alle chiamate telefoniche, di avere notifiche sui messaggi in arrivo, oltre che fungere da contapassi e sistema antifurto o smarrimento per il telefonino, avviando un allarme quando viene persa la connessione. Inoltre ricorda gli eventi inseriti nel calendario e può anche ricordare all'utente quando è il momento di bere un bel bicchier d'acqua per ricostituire il giusto livello di idratazione.

A quel prezzo può valere la pena per tutti quelli che vogliono capire com'è la vita con uno smartwatch senza spendere una fortuna, o per un regalo geek a basso costo. Ma affrettatevi, sta andando a ruba!