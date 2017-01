Tim Sweeney: HTC Vive vende il doppio di Oculus Rift

HTC Vive sta vendendo il doppio rispetto ad Oculus Rift. A dirlo Tim Sweeney, leggendario fondatore di Epic Games, che ha sottolineato che il successo del Vive si basa sulla natura aperta della piattaforma. Secondo Sweeney il futuro del mondo della realtà virtuale continuerà su questa scia, e saranno proprio le piattaforme aperte che in via definitiva domineranno il mercato.

Siamo agli albori della categoria, tuttavia quando i primi visori non erano altro che progetti embrionali era stata Oculus, capitanata da Palmer Luckey, a rubare la scena del settore con i primi developer kit. Dallo sviluppo al rilascio della versione finalizzata però le cose non sono andate probabilmente come previsto: il prezzo più alto rispetto alle aspettative e una posizione piuttosto dura sul software hanno contribuito all'affievolirsi dell'interesse da parte del pubblico.

Ha giocato un ruolo importante in tutto ciò anche il rilascio di HTC Vive, più capace di Oculus Rift e con un prezzo solo leggermente superiore. Gli stessi sviluppatori si sono scontrati con le posizioni di Oculus, fra cui Sweeney che non ha nascosto le sue critiche sulla strategia commerciale praticata dalla società all'interno di un'intervista con Glixel: "Credo che stiano utilizzando il modello sbagliato. Quando installi i driver di Oculus di default puoi usare solo il loro store", ha detto.

"Devi frugare all'interno del menu e disattivarlo se vuoi usare il visore su Steam. Che è sostanzialmente quello che tutti vogliono. È un modello semplicemente alienante e manda il messaggio sbagliato agli sviluppatori. Pare che dica loro: 'Vi avvisiamo che domineremo questo settore. E la vostra libertà è destinata a svanire ad un certo punto'. È un terribile precedente, e ho combattuto con passione contro di esso".

Sweeney ha continuato dicendo che solitamente le app e i giochi di maggior successo hanno un approccio multi-piattaforma, fattore che vale ancor di più per degli strumenti che nascono per l'interazione e la comunicazione alla loro base. Per avere successo, infatti, una tecnologia innovativa deve poter essere utilizzabile da tutti e con tutti secondo il fondatore di Epic. Durante l'intervista non sono stati rilasciati numeri sulle vendite dei due prodotti: tutto quello che Sweeney ha rivelato è che Vive sta avendo il doppio del successo rispetto al suo più diretto rivale.