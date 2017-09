Ticwatch 2: lo smartwatch compatibile con Strava scontato del 32% su Geekbuying

Il portale di vendite online Geekbuying ha messo in offerta solo per poche ore un interessante smartwatch Ticwatch 2 che fa del fitness la sua arma migliore grazie all'integrazione totale con iOS ed Android ma anche e soprattutto con Google Fit e Strava. Questo chiaramente permetterà agli utenti più sportivi di poterlo utilizzare durante le sessioni di allenamento grazie anche alla presenza di un GPS interno che dunque registrerà in modo del tutto naturale la posizione dell'utente. Il Ticwatch 2 viene scontato del 32% e messo in vendita per poche ore a 141.17€ nella sua colorazione forse più elegante ossia Charcoal.

Le caratteristiche tecniche dello smartwatch sono interessanti visto che possiede innanzitutto un display circolare da 1.4 pollici OLED con risoluzione di 400 x 400 pixel e 286 PPI che dunque permetteranno di osservare lo schermo anche durante le uscite all'aperto. Lo smartwatch chiaramente oltre alle funzioni per il fitness e dunque con il rilevamento del battito cardiaco e dei passi realizzati permetterà di essere utilizzato anche per visualizzare le chiamate e i messaggi. A livello tecnico possiede un processore MediaTek MTK2601 che è un Dual-Core da 1.2GHz e mosso da 512MB di RAM e con uno storage interno da 4GB. Bluetooth versione 4.1 e Wi-fi 801.11 b/g/n con il supporto anche ad uno speaker. Come detto sarà compatibile con iOS ma anche con Android e la batteria permetterà di utilizzarlo senza alcun problema per almeno un giorno e mezzo se non due.

Il Ticwatch 2 viene venduto su Geekbuying a 141.17€ direttamente a questa pagina dove sarà possibile anche trovare tutte le informazioni per la spedizione.