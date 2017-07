TCL (alias Alcatel) presenta il nuovo smartwatch MOVETIME compatibile con iOS e Android

MOVETIME è il nome del nuovo smartwatch TCL in arrivo in Italia nei migliori negozi di elettronica di consumo e capace di rendersi un perfetto compagno da tenere al polso durante tutti i giorni. Lo smartwatch verrà venduto agli utenti ad un prezzo di 159.00€ coniugando specifiche tecniche, ad un design accattivante oltre alla compatibilità con iOS ed Android.

A livello tecnico il nuovo MOVETIME di TCL possiede un display circolare AMOLED touch screen da 1.39 pollici con la possibilità di dialogare con facilità con smartphone Android ed iOS grazie alla presenza del Bluetooth. L'eleganza del suo design non fa che ricondurlo al classico aspetto di un orologio rendendolo dunque perfetto in ogni momento della giornata con qualsiasi abbigliamento. Oltretutto la presenza di una batteria da 350mAh permette al nuovo MOVETIME di ottenere ottime autonomie con il raggiungimento in standby di oltre una settimana. Nessun problema anche con la ricarica essendo supportata quella veloce che permetterà di ricaricare il device in meno di due ore.

Oltre a questo il nuovo MOVETIME di TCL possiede funzionalità interessanti anche per quanto riguarda il fitness. Sì, peché gli utenti potranno monitorare tutte le informazioni riguardanti le attività sportive come i passi effettuati ma anche le calorie consumate o la distanza percorsa con i relativi tempi di impiego tramite un interfaccia creata appositamente da TCL. Oltretutto la presenza di un GPS integrato permette la migliore precisione in tal senso. Da non dimenticare anche la presenza di un sensore per il rilevamento del battito cardiaco come anche un accelerometro per programmi di allenamento sempre più mirati e completi. Presente anche la certificazione IP67 che dona al MOVETIME anche la resistenza all'acqua e alla polvere in modo da poterlo utilizzare senza troppo remore in qualsiasi ambiente.

L'azienda durante la presentazione ha fatto sapere di aver inserito un innovativo sistema di gestione che permetterà agli utenti di controllare lo smartwatch direttamente utilizzando alcuni gesti o movimenti. Ad esempio basterà ruotare il polso per attivare la fotocamera dello smartphone al quale MOVETIME è connesso. Non solo perché si potrà anche in questo modo andare avanti o indietro con i brani musicali o aumentare la luminosità. Interessante anche l'interazione che permetterà di riprodurre musica, di scattare una foto o cambiare una canzone semplicemente battendo il display dell'orologio.

MOVETIME come detto potrà essere acquistato nei maggiori negozi di elettronica di consumo ad un prezzo consigliato di 159.00€ con la possibilità di sceglierlo in versione maschile o femminile. Per i primi presenti cinturini rubber e cassa color acciaio o con un cinturino in pelle nero e cassa nera. Per le donne sarà possibile acquistarlo nella versione con cinturino in pelle bianco con cassa color oro.