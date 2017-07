Su Geekbuying in offerta lo Sport Tracker Makibes GO3 con funzionalità sportive a soli 39.99$

Sul famoso portale di vendite online Geekbuying è possibile trovare in offerta e solo per pochi giorni il nuovo Sport Tracker Makibes GO3 che altro non è che un bracciale con display OLED capace di offrire agli utenti funzionalità sportive con rilevamento del battito cardiaco ma anche con il GPS integrato. Un bracciale dunque che potrebbe essere una valida alternativa a chi è in cerca di qualcosa di utile durante le proprie sessioni di allenamento ma non vuole spendere troppi soldi. In effetti lo Sport Tracker Makibes GO3 viene venduto ad un prezzo di soli 39.99$ direttamente a questa pagina.

A livello tecnico lo Sport Tracker Makibes GO3 è dotato di un display OLED da 0.99 pollici completamente touchscreen e dalla risoluzione di 128x64 pixel. Oltre a questo la forma del bracciale allungato in verticale permette di utilizzarlo in modo quanto mai comodo ed immediato anche durante le varie sessioni sportive. Non solo perché possiede la certificazione IP68 che permette dunque di essere utilizzato anche durante il nuoto nell'acqua come anche durante sessioni di corsa sotto la pioggia. Batteria da 230mAh che grazie al sistema davvero poco invasivo permette di ottenere un'autonomia di 240 ore in standby ma anche 6/7 ore con l'utilizzo continuativo del GPS.

A livello sportivo il Makibes GO3 permette di controllare la frequenza del battito cardiaco a livello dinamico e in modo del tutto professionale con l'analisi della frequenza cardiaca durante gli esercizi sportivi anche per 24 ore continuative. Presente anche il GPS che dunque permetterà di registrare i movimenti e delineare dunque i percorsi effettuati durante gli allenamenti. Il Tracker ha comunque anche un lato di Smart Talk visto che una volta connesso allo smartphone permette di rispondere o meno ad una telefonata e di leggere i messaggi sulle applicazioni social.

Lo Sport Tracker Maribes GO3 viene venduto solo per pochi giorni sul portale di Geekbuying ad un prezzo davvero incredibile di 39.99$.