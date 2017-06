Spectacles, gli occhiali di Snapchat, in arrivo anche in Italia. Ecco quanto costano e dove comprarli

Gli Snapchat Spectacles arrivano anche in Italia. Da oggi sarà possibile acquistare direttamente sul sito dell'azienda americana gli ormai famosi occhiali da sole che permettono di registrare video "tondeggianti" direttamente tramite la fotocamera presente nella montatura dell'occhiale stesso. Un accessorio passato agli onori della cronaca per la praticità con cui è possibile avviare la registrazione dei video ma anche per la bellezza dell'occhiale stesso. Gli occhiali "smart" che solo in parte possono mitigare la forte delusione dell'abbandono dei famosi Google Glass, costeranno 149,99€ e nel giro di soli 5 giorni potranno essere ricevuti da tutti coloro che li acquisteranno.

La novità dei nuovi Spectacles, lanciati nel solo territorio americano nel settembre dello scorso anno, vede la possibilità di utilizzare nell'immediato la fotocamera presente nella montatura per realizzare dei brevi video in prima persona. La facilità è quanto mai disarmante perché per avviare una registrazione basterà toccare nella montatura al di sopra della videocamera e si potrà registrare video fino a 10 secondi. Ad ogni tocco si aggiungeranno 10 secondi per un massimo di 30 per il video finale. L'autonomia dichiarata da Snapchat è di almeno una giornata e questo permetterà agli utenti di poter utilizzare gli occhiali senza alcun timore. Geniale oltretutto la custodia che permette di contenere gli occhiali ma anche di ricaricarli fino a quattro volte senza dover ricorrere al cavo e all'alimentatore da parete.

Interessante il fatto che i video vengono realizzati con un campo di visione ben più ampio delle normali cam, parliamo infatti di 115°, permettendo dunque di avere un personale punto di vista in prima persona proprio come se si vedesse dagli occhi dell'utente. Oltretutto i video registrati possono essere condivisi in modo immediato tramite l'applicazione realizzata ad hoc da Snapchat, senza dunque dover ricorrere a cavi o al PC.

Gli Spectacles di Snapchat possono dunque essere acquistati direttamente dal portale ufficiale al prezzo di 149,99€ con una spedizione che potrebbe impiegare al massimo 5 giorni lavorativi e la possibilità di scegliere fino a tre diverse colorazioni quali il nero, il corallo e il turchese. Chiaramente nella confezione sarà presente la custodia che permetterà anche di ricaricare gli occhiali in caso di necessità. Per maggiori informazioni potete andare direttamente alla pagina del produttore.