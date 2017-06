Sony orologio con tecnologia E-Ink su quadrante e cinturino

Sony, tramite il suo sito di crowdfunding, presenta e conferma la nuova versione del suo orologio basato su tecnologia E-Ink (a questo link): parliamo del FES Watch U poco "Smart" ma molto "Chic". L'accessorio in questione è il successore del FES Watch (senza "U"), presentato dall'azienda nel 2015 e, nello stesso anno, vincitore di alcuni importati premi del settore come il Good Design Award.

Il nuovo orologio appare decisamente più ricercato e più concreto rispetto al suo predecessore, punta tutto su stile e personalizzazione in quanto sostanzialmente non stiamo parlando di uno smartwatch ma di un semplice orologio il cui unico scopo è quello di segnare ora e data nella maniera più accattivante ed originale possibile.

La tecnologia E-Ink è stata utilizzata sia per il quadrante sia su tutto il cinturino, offrendo la possibilità di richiamare, tramite la pressione del solo pulsante di cui è dotato l'orologio o tramite apposita applicazione FES Closet disponibile per iOS ed Android, fino a 24 stili da poter cambiare a piacimento durante il corso della giornata.

FES Watch U rispetto alla prima versione acquista più carattere per via per la cassa in acciaio e per i bordi pronunciati del cinturino, qui nel seguito i principali dati tecnici estrapolati dalla sua sua scheda:

• Display: E-paper

• Diametro cassa: 4,3 cm

• Spessore della cassa: 1,2 cm

• Finiture: Premium Black, Argento, Bianco: Nessuno

• Peso: 75g

• Batteria agli ioni di litio Bulti-in

• Tempo di funzionamento continuo: circa 2 settimane

• Tempo di ricarica: circa 2,5 ore

• Impermeabile: IPX5 / IPX7

• Sistemi operativi supportati: iOS 9 o superiore e Android 5.0 o più superiore

• Connettività: Bluetooth Low Energy Ver 4.1

• Fino a 24 stili memorizzabili sul dispositivo

Attualmente l'orologio E-Ink è disponibile solamente per il mercato Giapponese, precisamente sul sito di Sony First Flight viene proposto in due versione: quella Premium Black al costo di 60.000 Yen (circa 544 $) o in quelle regular a 46.000 Yen (circa 417 $); i prezzi non sono sicuramente bassi soprattutto se si considera che con la stessa cifra ci si può portare a casa un ottimo orologio tradizionale oppure uno smartwatch di ultima generazione, detto questo sicuramente FES Watch U si distingue sul mercato, se arrivasse fino in europeo, magari a prezzi più abbordabili, sarebbe un accessorio che vi piacerebbe sfoggiare?