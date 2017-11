Smartwatch Lemfo Les 1: bel design e SIM integrata a soli 78,98 euro su Cafago

Cafago propone un'offerta lampo su Lemfo Les 1, che può essere acquistato in queste ore ad un prezzo di 78,98 euro. L'offerta è limitata solo per i primi 100 acquirenti che acquisteranno lo smartwatch, con una scadenza temporale fissata alla prossima settimana (23 novembre). Lemfo Les 1 è uno smartwatch avanzato con display AMOLED ad alta risoluzione e supporto alle connessioni 3G attraverso lo slot SIM integrato nella minuscola scocca.

Con una cassa in acciaio e un cinturino in silicone, Lemfo Les 1 offre un aspetto curato e buoni materiali, abbinati ad un display da 1,39" perfettamente circolare con risoluzione di 400x400 pixel. Lo smartphone fa uso di Android 5.1 facilmente aggiornabile via internet, e una batteria da 350 mAh che consente un'autonomia di fino a 3 giorni in stand-by. Lato hardware troviamo un processore MediaTek MTK6580 quad-core da 1,3 GHz con 1GB di RAM e 16 GB di storage integrato.

Si tratta di caratteristiche tecniche importanti per un orologio, necessarie per garantire un buon funzionamento anche con le chiamate e i servizi disponibili attraverso l'uso della SIM. Lemfo Les 1 è infatti uno smartwatch indipendente, dotato di uno slot per nano SIM e supporto per le reti 2G e 3G. Sul fronte connettività troviamo anche la compatibilità con i protocolli Wi-Fi e Bluetooth 4.0, e non manca una fotocamera da 2 MP per scattare foto e registrare video.

Lo smartwatch di Lemfo può di fatto sostituire uno smartphone tradizionale, anche se naturalmente ci sono netti compromessi sul fronte dell'autonomia operativa e della versatilità. Per brevi gite fuori porta in cui lo smartphone è di troppo questo prodotto può essere perfetto. E il prezzo di queste ore su Cafago, inferiore ad 80 euro, lo rende ancora più appetibile del solito.