Smart band endubro W33, clone dei Fitbit, a soli 16,99 Euro su Amazon: gran prezzo!

Non ha tantissime funzioni, ma è essenziale, leggero, comodo da portare per tutta la giornata e somiglia ad un Fitbit Alta. La smart band endubro W33/ID115 è compatibile con smartphone Android e iOS e può connettersi al dispositivo esterno via Bluetooth 4.0. È certificato IPx7 per la resistenza ai liquidi, e fra le feature conta pedometro, calcolo delle calorie, misurazione della distanza percorsa, monitoraggio del sonno, trova il telefono abbinato e fotocamera a distanza. Riceve naturalmente le notifiche del dispositivo abbinato, fra cui quelle delle app WhatsApp, Skype, Facebook, Twitter, sia con iOS che con Android.

Ovviamente notifica anche chiamate ed SMS tradizionali. Si carica via USB, ha la funzione sveglia e ID chiamante e ha un'autonomia di circa 5-10 giorni in standby. A 16,99 Euro è un affare a nostro avviso per fare i "primi passi" con i wearable.

