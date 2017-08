Samsung Gear Fit 2 Pro svelato, ma poi prontamente rimosso

Nella giornata di ieri Samsung ha annunciato il proprio nuovo smartphone Note 8, della quale trovate la nostra anteprima in questo articolo. Contemporaneamente, sul proprio sito spagnolo l'azienda ha anche rilasciato alcune informazioni ufficiali sul nuovo Gear Fit 2 Pro, il braccialetto fitness basato su OS Tizen che debutterà presumibilmente la prossima settimana in occasione dell'IFA di Berlino.

L'azienda coreana ha inavvertitamente pubblicato informazioni su questo prodotto e prontamente rimosso dall'accesso pubblico la pagina che è andata live nel pomeriggio di ieri. Ciò nonostante è possibile avere accesso alle caratteristiche tecniche di questo nuovo prodotto, caratterizzato da uno schermo touch di tipo curvo da 1,5 pollici di diagonale con tecnologia Super AMOLED e risoluzione di 216x432 pixel.

Integrati nel prodotto troviamo 512 Mbytes di memoria RAM, abbinati ad un SoC che al momento attuale rimane non precisamente definito. I 4GB di memoria di storage interna sono accessibili solo per la metà: i 2GB restanti sono infatti dedicati al sistema operativo Tizen.



sensore di battito cardiaco ottico presente nella parte posteriore

Di seguito le specifiche tecniche dettagliate così come rese pubbliche da Samsung sul proprio sito web spagnolo.

display da 1.5 pollici curvo, Super AMOLED con risoluzione di 216x432 pixel

memoria RAM di 512 MB

4 GB di memoria di storage integrata (2 GB accessibile dall'utente)

Accelerometro, barometro, giroscopio e sensore di battito cardiaco ottico

GPS, GLONASS

Wi-FI 802.11b/g/n 2.4 GHz

Bluetooth 4.2

batteria da 200 di capacità

dimensioni: 51.3 x 25.0 mm

peso: 34 g

resistente all'acqua sino a 50 metri di profondità

In Gear Fit 2 Pro Samsung ha integrato una batteria da 200mAh, per la quale viene dichiarata un'autonomia di funzionamento tra 3 e 4 giorni con un utilizzo ordinario e sino a 5 giorni in modalità di risparmio energetico. Scontato ricordare come l'utilizzo del GPS porti ad un impatto importante sull'autonomia di funzionamento con batteria, che in questo caso si riduce a meno di 10 ore. Per questo nuovo prodotto Samsung offre compatibilità con un elevato numero di App attraverso il proprio Galaxy App Store; non mancheranno ovviamente i principali software legati alle attività all'aria aperta, target di riferimento per un prodotto come Samsung Gear Fit 2 Pro.