Samsung Galaxy Gear Fit2 Pro disponibile in Italia. Fino all'8 ottobre a 199

E' arrivato anche il giorno del nuovo Samsung Gear Fit2 Pro, la fitness band presentata durante l'evento di Berlino ad IFA 2017 e che arriva dunque ufficialmente anche in vendita in Italia ad un prezzo di lancio decisamente interessante visto che parliamo di 199€ per chi lo acquisterà entro il prossimo 8 ottobre. Uno sconto di 30€ che di certo potrà interessare tutti coloro che avevano intenzione di portarselo a casa e che dunque potranno farlo da subito con una riduzione del prezzo.

Il nuovo Samsung Gear Fit2 Pro, come abbiamo visto a Berlino, è stato progettato per accontentare tutti gli utenti che ogni giorno svolgono attività fitness e che vogliono ottenere un dispositivo al polso sempre attivo e soprattutto perfetto per ogni tipo di allenamento come anche il nuoto. Proprio in questo ecco che il nuovo device indossabile di Samsung presenta nuove interessanti funzioni che si avvalgono della recente partnership tra Samsung e Speedo, che stanno collaborando per aiutare i nuotatori di tutto il mondo a monitorare le loro attività in vasca, per migliorare le loro prestazioni, grazie alla disponibilità annunciata oggi della piattaforma Speedo On per i nuovi dispositivi Samsung.

In tale senso la nuova applicazione Speedo On sarà disponibile sui nuovi Gear Fit2 Pro, certificati per resistere in acqua fino a 5 atmosfere. Con essa, Gear Fit2 Pro diventerà il compagno ideale per ogni nuotatore grazie all’accesso istantaneo alla app Speedo On e alla misurazione delle metriche fondamentali del nuoto (conteggio delle vasche, tempo, tipo di bracciata). Inoltre, l’applicazione consentirà di completare al meglio il proprio programma di allenamento, integrando le attività in vasca a quelle in palestra o all’aperto: i dati di Speedo On saranno infatti compatibili con la piattaforma Samsung Health, per offrire un quadro più completo dello stato di salute e del proprio benessere.

Ma Gear Fit2 Pro non è solo questo visto che integra anche nuove funzionalità smart facili da utilizzare e grazie alle partnership con alcuni dei principali protagonisti della tecnologia e del fitness, Samsung aiuterà i consumatori a raggiungere tutti i loro obiettivi. Nel dettaglio, Gear Fit2 Pro presenta alcune importanti novità:

Resistenza all’acqua e monitoraggio del nuoto: compagni ideali in vasca, questi dispositivi sono certificati per resistere a una pressione di 5 ATM, inoltre l’app Speedo On consente di migliorare la qualità del proprio allenamento, attraverso il monitoraggio delle prestazioni;

compagni ideali in vasca, questi dispositivi sono certificati per resistere a una pressione di 5 ATM, inoltre l’app Speedo On consente di migliorare la qualità del proprio allenamento, attraverso il monitoraggio delle prestazioni; Monitoraggio continuo del battito cardiaco: grazie a una maggiore precisione, i dispositivi offrono un monitoraggio avanzato in tempo reale del battito cardiaco e aiutano ad avere un quadro preciso dell’attività del cuore;

grazie a una maggiore precisione, i dispositivi offrono un monitoraggio avanzato in tempo reale del battito cardiaco e aiutano ad avere un quadro preciso dell’attività del cuore; Partnership di alto livello : le attività quotidiane da oggi potranno essere integrate utilizzando le app Under Armour per il fitness – tra cui Under Amour Record, MyFitnessPal, MapMyRun ed Endomondo per le funzionalità legate ad attività, nutrizione e community – e Spotify, disponibile anche in modalità offline per ascoltare la propria musica preferita in ogni momento della giornata senza bisogno di utilizzare uno smartphone;

le attività quotidiane da oggi potranno essere integrate utilizzando le app Under Armour per il fitness – tra cui Under Amour Record, MyFitnessPal, MapMyRun ed Endomondo per le funzionalità legate ad attività, nutrizione e community – e Spotify, disponibile anche in modalità offline per ascoltare la propria musica preferita in ogni momento della giornata senza bisogno di utilizzare uno smartphone; Rilevamento automatico degli allenamenti : il rilevamento automatico consente di riconoscere movimenti ampi e dinamici, come camminata, corsa e ciclismo, e anche quando si sta ballando o giocando a basket;

il rilevamento automatico consente di riconoscere movimenti ampi e dinamici, come camminata, corsa e ciclismo, e anche quando si sta ballando o giocando a basket; Obiettivi personalizzati: è possibile creare obiettivi personalizzati e alert specifici per ottenere la motivazione giusta.

A livello tecnico il nuovo Gear Fit2 Pro possiede un tracking GPS avanzato, per catturare le prestazioni durante una corsa o una passeggiata con una maggiore precisione. Il display curvo Super AMOLED da 1,5 pollici di Gear Fit2 Pro e il touchscreen a colori ad alta risoluzione rendono più semplice leggere gli aggiornamenti in tempo reale e le notifiche.

Il nuovo Samsung Gear Fit2 Pro viene dunque venduto da oggi in tutti i negozi in Italia ad un prezzo di lancio di 199€ ma solo fino all'8 ottobre visto che poi il prezzo tornerà ad essere di 229€.