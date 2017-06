Resuscitano i Google Glass: nuovo update rilasciato a distanza di 2 anni e mezzo dall'ultimo

Sembrava che i Google Glass volessero smuovere il mercato mobile con la loro verve innovativa e il loro spirito di guardare verso il futuro, tuttavia pare che Big G abbia esagerato guardando troppo in là. Il risultato è stato un prodotto costoso e di difficile commercializzazione, ancora troppo acerbo per essere consegnato agli utenti di massa. Alla fine i Google Glass non sono mai arrivati a quel pubblico, fermando la loro corsa dopo alcune versioni pensate per professionisti e sviluppatori. Dopo qualche anno di silenzio, però, qualcosa si è mosso ed è arrivato un aggiornamento software.

In realtà non è niente di sostanziale, con l'update che porta pochissime novità e principalmente migliorie sotto la scocca. Google ha cessato le vendite dei suoi Glass Explorer Edition nel mese di giugno 2015, e da allora non si è più sentito parlare del prodotto in via ufficiale. A seguito delle ultime notizie trapelate il dirigente di Alphabet Eric Schmidt ha bacchettato la stampa per aver parlato di "morte dei Google Glass", visto che i lavori sul prodotto procedevano ancora in modo da "prepararlo per gli utenti". Da allora non una parola da parte di Google.

Non è dato sapere, ad oggi, se il processo di "preparazione per gli utenti" dei Google Glass sia ancora in corso o meno, ma dopo anni di silenzio più assoluto a riaccendere gli animi è questo ambiguo aggiornamento software che arriva quasi dal nulla. Come riporta la pagina pubblicata sul sito di supporto ufficiale di Google l'aggiornamento rilasciato il 20 giugno 2017 con l'identificativo XE23 introduce la possibilità di abbinare tastiere ed altre periferiche di input attraverso il protocollo wireless Bluetooth. Una novità di certo non di poco conto per l'usabilità finale del prodotto.

Ci scherza su TheVerge: "Magari Sergey Brin continua ad utilizzare i suoi Google Glass ma vuole utilizzare la sua tastiera Bluetooth con essi. Chi può mai saperlo?". Nell'aggiornamento non mancano, come al solito, miglioramenti nelle performance e correzioni di bug aperti. Il nuovo pacchetto XE23 segue XE22 che è stato rilasciato nel mese di ottobre 2014, quando venivano introdotti il supporto alla visualizzazione dei percorsi alternativi nella modalità di navigazione e la possibilità di ricevere notifiche dal dispositivo Android abbinato direttamente ai Google Glass.